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Radhika Ambani Diwali Look: राधिका अंबानी ने पति अनंत संग न्यूयॉर्क में मनाई दिवाली, 1.5 लाख के आइवरी सूट में छाईं, PHOTOS

Radhika Ambani: अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनंत अंबानी और छोटी बहू राधिका अंबानी ने न्यूयॉर्क में दिवाली सेलिब्रेट की. इस मौके पर राधिका बेहद खूबसूरत आइवरी सूट में नजर आईं.

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न्यूयॉर्क में अनंत-राधिका ने मनाई दिवाली (Photo: ITG)
न्यूयॉर्क में अनंत-राधिका ने मनाई दिवाली (Photo: ITG)

Radhika Ambani: न्यूयॉर्क में दिवाली मनाते हुए राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी ने पारंपरिक अंदाज और सादगी का बेहतरीन मेल दिखाया. अंबानी परिवार की छोटी बहू राधिका मर्चेंट अक्सर अपने शानदार डिजाइनर कपड़ों और महंगी ज्वेलरी के लिए चर्चा में रहती हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग और सादगी भरा अंदाज चुना.

अपने हमेशा के ग्लैमरस लुक से हटकर इस बार राधिका ने एक खूबसूरत सफेद एथनिक सूट पहना, जो साबित करता है कि कभी-कभी सादगी में ही सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है. आइए, इस कपल के लुक पर एक नजर डालते हैं और उनके फैशन से कुछ खास बातें सीखते हैं.

राधिका मर्चेंट का शानदार सफेद एथनिक लुक
राधिका ने शानदार सिल्क फैब्रिक से बना एक आइवरी (सफेद) एथनिक सूट पहना था, जो अपनी बारीक कारीगरी और डिटेलिंग के कारण बेहद खूबसूरत और शालीन लग रहा था. उनके आउटफिट में फूलों और बेलों के सुंदर डिजाइन बने हुए हैं. इस सेट में एक स्कर्ट, टबर्ड (ऊपरी हिस्सा) और बस्टियर शामिल हैं, जिन्हें बेहतरीन एप्लिक वर्क, रेशम की कढ़ाई और हल्के सीक्वेंस (चमकदार मोतियों) के काम से सजाया गया है. फूलों वाले डिजाइन इस आउटफिट को एक रोमांटिक लुक देते हैं, जबकि बेहतरीन सिल्क फैब्रिक इसे एक शानदार और शाही अहसास देता है.

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स्लीवलेस ट्यूनिक में गोल गला है और नेकलाइन व कंधों के पास एक शीयर पैनल है जिसे मोतियों, बीड्स और धागों की बारीक कढ़ाई से सजाया गया है. इसके ऊपरी हिस्से पर घनी कढ़ाई की गई है, जो नीचे की तरफ एक घेरदार स्कर्ट के साथ बहुत खूबसूरती से जुड़ती है. इन सभी हिस्सों को एक साथ पहनने पर यह पारंपरिक पहनावा एकदम आधुनिक और स्टाइलिश लगता है.

अंबानी परिवार से जुड़ी अपडेट्स शेयर करने वाले इंस्टाग्राम पेज 'अंबानी अपडेट' ने 9 नवंबर को न्यूयॉर्क में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान राधिका और अनंत की तस्वीरें पोस्ट कीं. पोस्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करें.

उनके आउटफिट की कीमत क्या है
अगर आपको राधिका का यह आउटफिट पसंद आया है और आप भी अपने वॉर्डरोब में ऐसा ही शालीन और खूबसूरत लुक शामिल करना चाहती हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं! उनका शानदार पहनावा डिज़ाइनर लेबल 'अनीता डोंगरे' का है, जिसकी कीमत ₹1,60,000 है.

राधिका ने अपनी एक्सेसरीज को भी काफी सिंपल रखा है. उन्होंने एक नाज़ुक, सिंगल-लाइन डायमंड चोकर चुना है, जो उनके गले पर एक हल्की सी चमक बिखेरता है. मेकअप के लिए, उन्होंने वॉर्म और न्यूट्रल टोन को चुना है, जिसमें उनकी आँखें हल्के ढंग से हाइलाइट की गई हैं और होंठों पर एक हल्का शेड है.

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अनंत अंबानी का पहनावा
दूसरी ओर अनंत अंबानी ने एक जीवंत और पारंपरिक लुक चुना. उन्होंने गहरे लाल और कोरल रंग का बांधनी कुर्ता पहना, जो काफी आकर्षक लग रहा था. इस कुर्ते के गहरे गुलाबी-लाल कपड़े पर सफेद रंग के छोटे-छोटे ज्यामितीय डॉट पैटर्न बने हैं, जो पारंपरिक भारतीय 'टाई-डाई' कला की खूबसूरती को दर्शाते हैं.

क्लासिक और आरामदायक स्टाइल वाले इस कुर्ते में मैंडरिन कॉलर, छिपा हुआ प्लैकेट और स्ट्रेट-कट डिज़ाइन है. अनंत ने अपने पूरे लुक को सिंपल रखा है. उन्होंने इसे अपनी सिग्नेचर ग्रूम्ड दाढ़ी और रिलैक्स्ड हेयरस्टाइल के साथ पेयर किया है.

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