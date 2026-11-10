scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली सरकार ने दी छठ की छुट्टी, 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित

दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर 16 नवंबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस दिन दिल्ली के सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद रहेंगे.

Advertisement
X
दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के दिन 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है (Photo- ITG)
दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के दिन 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है (Photo- ITG)

दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर सोमवार, 16 नवंबर 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है. इस दिन दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) बंद रहेंगे. दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है.

दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने 9 नवंबर 2026 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि प्रतिहार षष्ठी या सूर्य षष्ठी (छठ पूजा) के अवसर पर 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा. यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी से लिया गया है.

नोटिफिकेशन के मुताबिक, अवकाश दिल्ली सरकार के सभी कार्यालयों, स्वायत्त संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होगा. सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव प्रदीप तायल के हस्ताक्षर से जारी आदेश की प्रतियां उपराज्यपाल कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के सचिवों और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई हैं. इसके अलावा दिल्ली नगर निगम (MCD) के आयुक्त और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष को भी आदेश की जानकारी भेजी गई है.

छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का पर्व है. इस दौरान श्रद्धालु उपवास रखते हैं और सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं. दिल्ली में भी बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा का आयोजन करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Delhi Air Pollution
आज से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन बारिश नहीं, प्रदूषण से भी रहेगा बरकरार
AQI Delhi
दिल्ली में कम नहीं हो रहा प्रदूषण, जानिए आपके इलाके का हाल
दिवाली के बाद दिल्ली में बढ़ा प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 400 के पार
विशेष: दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, क्या सिस्टम हो गया फेल?
AQI मॉनिटरिंग सिस्टम पर उठे सवाल, दिवाली को लेकर मुद्दा
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    6.5 किलो सोने की रंगोली...सोने के हार, चूड़ियों और अंगूठियों की गई तैयार |
    '...तो अखिलेश यादव राम मंदिर क्यों जा रहे?' सपा सांसद के बयान पर भड़कीं मारे गए कारसेवक की बेटी |
    ट्रंप ने एनवीडिया के CEO जेनसन हुआंग को लगाया फोन, पूछा- केवल अफेयर या फिर क्या है सच? FBI करेगी जांच |
    Radhika Ambani Diwali Look: राधिका अंबानी ने पति अनंत संग न्यूयॉर्क में मनाई दिवाली, 1.5 लाख के आइवरी सूट में छाईं, PHOTOS |
    Bhai Dooj 2026: भाई दूज पर राशि के अनुसार दें अपनी बहन को ये गिफ्ट, चमक उठेगा भाग्य! |
    इथेनॉल कैसे बनता है, कैसे इसकी पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग होती है? |
    दिल्ली सरकार ने दी छठ की छुट्टी, 16 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित |
    अमित शाह ने द‍िवाली पर गृहराज्य को द‍िया तोहफा, देखें गुजरात आजतक |
    Kiara Advani Flaunts Baby Bump: रेड स्लिट ड्रेस, बेबी बंप और पति सिद्धार्थ के हाथों में हाथ...प्रेग्नेंट कियारा के सिजलिंग अवतार पर अटकी नजरें |
    नेपाल कैसीनो जाने का शौकीन थाने का मुंशी? महराजगंज में जब्त पटाखों को बेचने पर एक्शन!
    Advertisement