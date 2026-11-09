'आधार कार्ड से जुड़े वोटिंग...', चुनाव सुधार को लेकर अखिलेश यादव की तीन बड़ी मांग

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव को लेकर कुछ मांगें रखी हैं. सोमवार को अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधार कार्ड को वोटिंग से जोड़ा जाना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कागज या प्लास्टिक की जगह मेटल कार्ड बनाए जाने की मांग की, ताकि इन्हें नकली तरीके से बनाना मुश्किल हो.

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अखिलेश यादव ने वोटिंग के दौरान बायोमेट्रिक पहचान अपनाने की भी मांग की. उन्होंने कहा कि उंगलियों के निशान या आंखों से होने वाली बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि दो लोगों की पहचान एक जैसी नहीं होती.

अखिलेश यादव ने अपनी एक्स पोस्ट में कहा कि इस तरह की व्यवस्था होने से फर्जी वोटिंग पर रोक लगाई जा सकती है. उन्होंने दावा किया कि इससे बीजेपी फर्जी वोटिंग नहीं करा पाएगी.

अखिलेश यादव पर साधा था निशाना

रविवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि अगर अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने का आधिकारिक ऐलान होता है, तो वह कुछ सवाल उठाएंगे.

कौशांबी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान मौर्य ने दावा किया था कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा था कि पार्टी को कौशांबी से काफी उम्मीदें थीं. 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिले की तीनों सीटों पर जीत दर्ज की थी.

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दरअसल, सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे ने शनिवार को घोषणा की थी कि अखिलेश यादव 12 दिसंबर को राम मंदिर जाएंगे. इसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर निशाना साधा था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि राम भक्तों और संतों पर लाठीचार्ज करने वालों को मंदिर जाने से पहले माफी मांगनी चाहिए.

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