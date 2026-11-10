Gen Z Side Hustle: ऑफिस के बाद भी कर सकते हैं कमाई, Gen Z के लिए 5 साइड हसल

आज के वक्त में जेन जी सिर्फ अपनी नौकरी तक सीमित नहीं रहना चाहती. कई युवा ऑफिस के बाद मिलने वाले खाली वक्त का इस्तेमाल कुछ नया सीखने और एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं. इसके लिए नौकरी छोड़ने या रोजाना कई घंटे देने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास कोई स्किल या क्रिएटिव आइडिया है, तो आप ऑफिस के बाद भी अपना छोटा काम शुरू कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 5 साइड हसल, जिन्हें नौकरी के साथ आसानी से शुरू किया जा सकता है.

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1. फ्रीलांस राइटिंग

अगर आपको लिखना पसंद है, तो फ्रीलांस राइटिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. आप ऑफिस के बाद ब्लॉग, वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट और आर्टिकल लिखने का काम कर सकते हैं. कई कंपनियों और छोटे बिजनेस को कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है. शुरुआत में कुछ सैंपल तैयार करके क्लाइंट्स तलाश सकते हैं.

2. सोशल मीडिया मैनेजमेंट

आज लगभग हर छोटा-बड़ा बिजनेस सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाना चाहता है. ऐसे में आप किसी कैफे, लोकल ब्रांड या छोटे बिजनेस का इंस्टाग्राम अकाउंट संभाल सकते हैं. पोस्ट बनाना, कैप्शन लिखना, रील्स के आइडिया देना और कमेंट्स का जवाब देना इस काम का हिस्सा है.

3. ऑनलाइन ट्यूशन

अगर आपको किसी विषय की अच्छी जानकारी है, तो ऑफिस के बाद ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं. स्कूल के बच्चों को पढ़ाने से लेकर किसी खास स्किल की ट्रेनिंग देने तक कई ऑप्शन हैं. इसके लिए आप वीडियो कॉल के जरिए क्लास शुरू कर सकते हैं.

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4. वीडियो एडिटिंग

रील्स और यूट्यूब वीडियो के बढ़ते चलन के बीच वीडियो एडिटिंग की मांग भी बढ़ रही है. अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, तो कंटेंट क्रिएटर्स और छोटे बिजनेस के लिए वीडियो तैयार कर सकते हैं. शुरुआत मोबाइल ऐप्स से भी की जा सकती है.

5. डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना

अगर आप डिजाइनिंग या क्रिएटिव काम में अच्छे हैं, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. इसमें रिज्यूमे टेम्पलेट, प्लानर, डिजिटल डायरी, सोशल मीडिया टेम्पलेट और नोट्स शामिल हैं. इन्हें एक बार तैयार करके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचा जा सकता है.

साइड हसल शुरू करने का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूरी जिंदगी काम में लगा दें. अपनी नौकरी, आराम पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बनाकर शुरुआत करना जरूरी है. किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपनी कंपनी की पॉलिसी जरूर देख लें और ऐसा काम चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो.

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