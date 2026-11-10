Kiara Advani Flaunts Baby Bump: रेड स्लिट ड्रेस, बेबी बंप और पति सिद्धार्थ के हाथों में हाथ...प्रेग्नेंट कियारा के सिजलिंग अवतार पर अटकी नजरें

बॉलीवुड की गॉर्जियस और टैलेंटेड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं. एक्ट्रेस 35 की उम्र में दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली हैं. प्रेग्नेंट कियारा अब पति और एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा संग करण जौहर के चैट शो में पहुंचीं. कियारा ने शो में अपना बेबी बंप भी फ्लॉन्ट किया.

और पढ़ें

कियारा ने ग्लैमरस लुक से ढाया कहर

करण जौहर ने अपने शो 'कॉफी विद करण' के अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो वीडियो इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है. शो में पहली बार कियारा और सिद्धार्थ एक साथ नजर आने वाले हैं. इसलिए दोनों के फैंस के लिए ये एपिसोड काफी खास होने वाला है.

प्रोमो वीडियो में पावर कपल सिद्धार्थ और कियारा हाथों में हाथ डाले शो में एंट्री लेते हुए दिखाई दिए. प्रेग्नेंट कियारा शो में रेड गॉर्जियस साइड स्लिट ड्रेस में नजर आईं. लेकिन हर किसी की निगाहें कियारा के बेबी बंप पर टिकी रह गईं, क्योंकि दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंसमेंट के बाद कियारा ने पहली बार अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया है. उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आया.

कियारा ने रेड ड्रेस संग ग्लोइंग मेकअप किया. बालों को वेवी लुक देकर ओपन ही रखा. क्लासिक स्टड ईयररिंग्स पहनकर एक्ट्रेस ने अपना लुक कंप्लीट किया. रेड थाई हाई साइड स्लिट ड्रेस में कियारा गॉर्जियस लगीं. फैंस उनकी खूबसूरती पर दिल हार रहे हैं. सिद्धार्थ भी सूट-बूट में काफी हैंडसम लगे.

Advertisement

करण संग सिद्धार्थ-कियारा की मस्ती

शो में करण ने सिद्धार्थ और कियारा से पूछा कि क्या कोई ऐसा किरदार है, जिसे वो रोलप्ले करना चाहेंगे? इसपर सिद्धार्थ ने मजाकिया अंदाज में कहा- हम अपना काम घर और खासकर अपने बेडरूम में नहीं लाना चाहते.

करण जौहर ने कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा से यह भी पूछा कि वो यह कैसे ट्राई करते हैं कि उनकी डेट नाइट सिर्फ डेजर्ट पर ही खत्म न हो. इस सवाल पर कियारा ने अपना बेबी बंप थामते हुए कहा- अब बस हो गया...जिसे सुनकर सिद्धार्थ और करण दोनों हंस पड़े.

यहां देखें प्रोमो वीडियो

कियारा और सिद्धार्थ के रिश्ते की बात करें तो दोनों ने सीक्रेट डेटिंग के बाद साल 2023 में ग्रैंड इंटीमेट वेडिंग की थी. उनकी शादी में परिवार और करीबी दोस्त-रिश्तेदार ही शामिल हुए थे. शादी के 2 साल बाद 2025 में कपल ने बेटी का वेलकम किया, जिसका नाम उन्होंने सरायाह रखा है. वहीं, अब 35 की उम्र में कियारा दूसरी बार मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने 7 अक्टूबर 2026 को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी. अब हर किसी को सिद्धार्थ और कियारा के नन्हे मेहमान का इंतजार है.

---- समाप्त ----