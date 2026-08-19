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छात्र आंदोलन के बीच तेजस्वी का लोक भवन मार्च, RJD कार्यकर्ता जुटे

बुधवार को छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग के विरोध में राजद लोकभवन मार्च करने वाली है. मार्च को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है.

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राजद ने किया लोक भवन मार्च का ऐलान (Photo: PTI)
राजद ने किया लोक भवन मार्च का ऐलान (Photo: PTI)

पटना में राजद आज लोक भवन मार्च करने वाली है. बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह मार्च गांधी मैदान के जेपी गोलंबर से शुरू होगा. इसमें राजद के सांसद, विधायक, नेता और कार्यकर्ता शामिल होने वाले हैं. 

छात्रों की समस्याओं, बेरोजगारी और सिवान में AK-47 से हुई फायरिंग को लेकर राजद सरकार को घेरने की तैयारी में है. राजद की मांग है कि सिवान के तत्कालीन एसपी पूरन कुमार झा को निलंबित किया जाए और फायरिंग को लेकर न्यायिक जांच हो. हालांकि पूरन कुमार झा का तबादला किया गया है लेकिन राजद उनके निलंबन पर अड़ी है. 

पटना में छात्र पहले ही छात्र आंदोलन पर बैठे हैं. BPSC TRE-4 को लेकर विज्ञापन जारी हो गया है लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में निगेटिव मार्किंग के मुद्दे पर छात्र अड़े हुए हैं. वे इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. 

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लोकभवन मार्च को देखते हुए पटना ट्रैफिक पुलिस ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. पटना जंक्शन और पटना स्टेशन से डाकबंगला चौराहे की ओर जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. साथ ही, इनकम टैक्स से मंदिरी नाला की ओर जाने वाले रास्ते पर भी डायवर्जन रहने वाला है. 

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यह भी पढ़ें: BPSC ने जारी किया अपडेटेड कैलेंडर, इस दिन होगी 72वीं CCE की परीक्षा

गांधी मैदान के आसपास ऑटो और ई-रिक्शा भी नहीं चलेगी. इनकी आवाजाही पर रोक रहने वाली है. पुलिस ने अन्य रास्तों पर रूट डायवर्ट किए हैं. साथ ही, पटना ट्रैफिक पुलिस ने सभी से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की है. 

राजद प्रमुख लालू यादव ने भी बीते दिन X पर पोस्ट कर सभी से एकजुट होने और इस मार्च में शामिल होने की अपील की थी. उन्होंने मौजूदा सरकार को अहंकारी बताते हुए, लोगों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही थी. 

वहीं, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की थी. उनका कहना था कि सरकार को छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए.

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