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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

स्वदेशी कावेरी इंजन ने रूस में हाई-एल्टीट्यूड और फ्लाइट ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे किए. 48.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट हासिल कर लक्ष्य पार किया. अब सेमिलैक सर्टिफिकेशन का इंतजार, फिर घातक स्टील्थ ड्रोन में लगेगा.

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ये है कावेरी इंजन जिसे DRDO ने हाल ही में एक प्रदर्शनी में दिखाया था. (File Photo: DRDO)
ये है कावेरी इंजन जिसे DRDO ने हाल ही में एक प्रदर्शनी में दिखाया था. (File Photo: DRDO)

भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. स्वदेशी कावेरी ड्राई इंजन ने रूस में सभी जरूरी ट्राइल्स पूरे किए हैं. वहीं, टीम इंडिया की स्पिनर श्री चरणी ने ICC महिला T20i बॉलिंग रैंकिंग में 817 रेटिंग पॉइंट हासिल कर इतिहास रच दिया है. वह ऐसा करने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं. इन खबरों के अलावा, नीरव मोदी के पीएनबी बैंक फ्रॉड केस में वांछित आरोपी संदीप मिस्त्रा को यूएई से भारत लाया गया. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

कावेरी इंजन का रूस में ट्रायल सफल, अमेरिका को लगा 48.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट का झटका

भारत के स्वदेशी कावेरी ड्राई इंजन ने रूस में सभी फ्लाइट ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. यह इंजन 48.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करने में सफल रहा, जबकि उसका लक्ष्य 46 किलोन्यूटन था. यह उपलब्धि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह इंजन भारत के आगामी DRDO घातक स्टील्थ ड्रोन का मुख्य पावर सोर्स बनेगा. इस इंजन को GTRE ने बनाया है.

इस भारतीय गेंदबाज ने ICC रैंकिंग में रच दिया नया इतिहास, ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड ध्वस्त

इंडियन स्पिनर श्री चरणी ने ICC महिला T20i बॉलिंग रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह 817 रेटिंग पॉइंट के साथ सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाली गेंदबाज़ बन गई हैं. ये उपलब्धि उन्हें एशियन गेम्स में शानदार खेल की बदौलत मिली है. श्री चरणी ने मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नवंबर 2018 में 806 रेटिंग पॉइंट थे.

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