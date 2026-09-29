Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. स्वदेशी कावेरी ड्राई इंजन ने रूस में सभी जरूरी ट्राइल्स पूरे किए हैं. वहीं, टीम इंडिया की स्पिनर श्री चरणी ने ICC महिला T20i बॉलिंग रैंकिंग में 817 रेटिंग पॉइंट हासिल कर इतिहास रच दिया है. वह ऐसा करने वाली पहली महिला गेंदबाज बन गई हैं. इन खबरों के अलावा, नीरव मोदी के पीएनबी बैंक फ्रॉड केस में वांछित आरोपी संदीप मिस्त्रा को यूएई से भारत लाया गया. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

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कावेरी इंजन का रूस में ट्रायल सफल, अमेरिका को लगा 48.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट का झटका



भारत के स्वदेशी कावेरी ड्राई इंजन ने रूस में सभी फ्लाइट ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं. यह इंजन 48.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा करने में सफल रहा, जबकि उसका लक्ष्य 46 किलोन्यूटन था. यह उपलब्धि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह इंजन भारत के आगामी DRDO घातक स्टील्थ ड्रोन का मुख्य पावर सोर्स बनेगा. इस इंजन को GTRE ने बनाया है.

इस भारतीय गेंदबाज ने ICC रैंकिंग में रच दिया नया इतिहास, ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट का रिकॉर्ड ध्वस्त



इंडियन स्पिनर श्री चरणी ने ICC महिला T20i बॉलिंग रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. वह 817 रेटिंग पॉइंट के साथ सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाली गेंदबाज़ बन गई हैं. ये उपलब्धि उन्हें एशियन गेम्स में शानदार खेल की बदौलत मिली है. श्री चरणी ने मेगन शूट का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके नवंबर 2018 में 806 रेटिंग पॉइंट थे.

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PAK सीमा के पास हाईवे को बनाया रनवे, सेना ने उतारे अटैक हेलिकॉप्टर



भारतीय सेना ने राजस्थान के दंतौर में राष्ट्रीय राजमार्ग-911 के एक हिस्से को अस्थाई रूप से सैन्य रनवे में बदल दिया. यह स्थान भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के काफी करीब है. यहां सेना की एविएशन यूनिट्स ने हेलिकॉप्टर लैंडिंग अभ्यास किया. रुद्र, ध्रुव और चेतक हेलिकॉप्टरों ने हाईवे के निर्धारित हिस्से पर लैंडिंग और टेक-ऑफ के ड्रिल पूरे किए.

मार्क जकरबर्ग ने चुना 'भारतीय' CEO, कौन हैं सीजे देसाई पर मेटा ने खेला बड़ा दांव, मिली AI की कमान



मार्क जकरबर्ग ने मेटा एंटरप्राइज़ प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है. इसका मक़सद मेटा के AI मॉडल, AI एजेंट और दूसरे टूल कंपनियों तक पहुंचाना है. ज़करबर्ग ने इसे मेटा के कारोबार का अगला बड़ा पिलर बताया है. इसकी ज़िम्मेदारी भारतीय मूल के टेक एग्ज़िक्यूटिव चिरंतन ‘सीजे’ देसाई को दी गई है. ज़करबर्ग ने उन्हें एंटरप्राइज़ AI का CEO बनाया है.

AI से अरबों की कमाई, उर्वशी रौतेला के निशाने पर अमेरिकी कंपनी, मांगा 7000 करोड़ का हर्जाना



उर्वशी रौतेला ने लॉस एंजिल्स स्थित एक अमेरिकी AI कंपनी के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई शुरू करने की बात कही है. उनकी टीम का आरोप है कि कंपनी ने उर्वशी के नाम, तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति इस्तेमाल कर करोड़ों का कारोबार खड़ा किया. मंगलवार को साझा पोस्ट में टीम ने बताया कि मामले में 7,000 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की जा रही है.

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जापान में गुलवीर का जलवा, 5000 मीटर में कांसा जीत रचा इतिहास… एशियन गेम्स में पदकों की हैट्रिक



गुलवीर सिंह ने एशियन गेम्स में मेन्स 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पदकों की हैट्रिक पूरी कर ली. गुलवीर 1500 मीटर और 10,000 मीटर में सिल्वर जीत चुके हैं. तीन पदकों के साथ गुलवीर एक ही एशियन गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड के तीन पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष एथलीट बन गए हैं. उनसे पहले 1951 में लैवी पिंटो ने यह कारनामा किया था.

एथलेटिक्स में भारत का पहला गोल्ड, 4x400 मीटर रिले में बेटियों का कमाल



एशियन गेम्स 2026 में भारत ने एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है. महिलाओं की 4x400 मीटर रिले में किरण पहल, पूवम्मा माचेट्टीरा, प्राची और विथ्या रामराज की चौकड़ी ने 3:29.69 मिनट के समय के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया. भारतीय टीम ने इससे पहले 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले में कांस्य भी जीता.

Jai Ambe Bol Song Review: 'हिमेश जी क्यों गाया?' जय अंबे बोल गाने पर उठे सवाल, आयुष्मान पर जमी नहीं आवाज



आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ की अपकमिंग फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया’ का दूसरा गाना ‘जय अम्बे बोल’ रिलीज़ हो गया है. इसे हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल ने गाया है. गाने में आयुष्मान और शरवरी की जोड़ी शानदार लग रही है और दोनों की केमिस्ट्री भी ध्यान खींचती है. सूरज बड़जात्या के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म 27 नवंबर 2026 को रिलीज़ होगी.

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नीरव मोदी केस में CBI का एक्शन, UAE से वांटेड आरोपी संदीप मिस्त्री को भारत लाया गया



PNB फ्रॉड मामले में वांछित आरोपी संदीप मिस्त्री को UAE से भारत लाया गया है. CBI ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर उसका डिपोर्टेशन करवाया. संदीप के खिलाफ जुलाई 2026 में इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस जारी हुआ था. वह 28 सितंबर की रात मुंबई पहुंचा. CBI ने उसे हिरासत में लिया, कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया.

LDF को 18, UDF को 19 सीटें... केरलम स्थानीय निकाय उपचुनाव के आए नतीजे



केरल में 38 स्थानीय निकाय वार्डों में हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं. UDF ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि LDF के खाते में 18 सीटें आईं. NDA ने एक सीट जीती है. उपचुनाव के बाद LDF को तीन सीटों का फायदा, जबकि UDF को तीन सीटों का नुकसान हुआ है. ये उपचुनाव राज्य में UDF के सत्ता में आने के बाद हुए पहले स्थानीय निकाय उपचुनाव हैं.

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