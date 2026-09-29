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Curry Patta Dry Chutney Recipe: 10 मिनट में साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएं करी पत्ते की सूखी चटनी, बोरिंग खाना भी लगेगा टेस्टी, आसान है रेसिपी

करी पत्ता सूखी चटनी आपके रोज के खाने, इडली, डोसा और पराठे का स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. इसे करी पत्ते, मूंगफली, तिल, नारियल और मसालों को भूनकर दरदरा पीसकर बनाया जाता है और इसे एयरटाइट डिब्बे में लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है. आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

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करी पत्ता की चटनी भी बनती है. (PHOTO:AI)
करी पत्ता की चटनी भी बनती है. (PHOTO:AI)

Curry Patta Dry Chutney Recipe: करी पत्ते का इस्तेमाल भारतीय रसोई में तड़का लगाने से लेकर कई तरह की सब्जियों और खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसकी खुशबू और स्वाद खाने को एक अलग ही फ्लेवर देते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि करी पत्ते से सूखी चटनी बना सकते हैं, जो बोरिंग खाने के स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. यह चटनी बनाने में ज्यादा समय और मेहनत नहीं लगती. इस सूखी चटनी को इडली, डोसा, दाल-चावल और पराठे के साथ खाया जा सकता है.

इसमें करी पत्ते के साथ मूंगफली, तिल, सूखा नारियल, सूखी लाल मिर्च, लहसुन और जीरा डाला जाता है. इन सभी चीजों को भूनकर करी पत्ते के साथ पीस लिया जाता है. तैयार चटनी को एयरटाइट डिब्बे में रखकर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं. रोटी-डोसा के अलावा गरम चावल में थोड़ा घी डालकर उसके साथ भी यह चटनी काफी स्वादिष्ट लगती है. आइए आपको इस ड्राई करी पत्ता चटनी बनाने का तरीका बताते हैं. 

करी पत्ता चटनी बनाने के लिए सामग्री

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  • 2 कप करी पत्ते
  • आधा कप मूंगफली
  • 2 बड़े चम्मच तिल
  • 4-5 सूखी लाल मिर्च
  • 1/4 कप कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल
  • 5-6 लहसुन की कलियां
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • स्वादानुसार नमक

सूखी करी पत्ता चटनी बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले करी पत्तों को अच्छी तरह धो लें. इसके बाद इन्हें किसी कपड़े या प्लेट पर फैलाकर पूरी तरह सूखने दें. पत्तों में पानी नहीं रहना चाहिए.
  2. अब एक कड़ाही गर्म करें और उसमें करी पत्तों को लो फ्लेम पर सूखा भूनें. इन्हें तब तक भूनें जब तक पत्ते कुरकुरे न हो जाएं. इसके बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें.
  3. उसी कड़ाही में मूंगफली, तिल, सूखी लाल मिर्च, सूखा नारियल, लहसुन और जीरा डालकर लो-मिडियम फ्लेम पर भूनें. जब इन चीजों से अच्छी खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें.
  4. भुनी हुई सभी सामग्री को प्लेट में निकालकर पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इन्हें मिक्सर जार में डालें. साथ ही भुने हुए करी पत्ते और स्वादानुसार नमक भी डाल दें.
  5. सभी चीजों को पीसकर हल्का दरदरा पाउडर तैयार करें. चटनी को बहुत बारीक न पीसें, क्योंकि इसका हल्का दरदरा टेक्सचर खाने में ज्यादा अच्छा लगता है.

इन चीजों के साथ खाएं

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तैयार सूखी करी पत्ता चटनी को एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख दीजिए. इसे इडली, डोसा, दाल-चावल, पराठे या गरम चावल और घी के साथ परोसा जा सकता है. रोज के दाल-चावल की थाली में भी एक चम्मच यह चटनी स्वाद बढ़ाने का काम कर सकती है. 

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