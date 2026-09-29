Curry Patta Dry Chutney Recipe: 10 मिनट में साउथ इंडियन स्टाइल में बनाएं करी पत्ते की सूखी चटनी, बोरिंग खाना भी लगेगा टेस्टी, आसान है रेसिपी

Curry Patta Dry Chutney Recipe: करी पत्ते का इस्तेमाल भारतीय रसोई में तड़का लगाने से लेकर कई तरह की सब्जियों और खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है. इसकी खुशबू और स्वाद खाने को एक अलग ही फ्लेवर देते हैं. मगर क्या आप जानते हैं कि करी पत्ते से सूखी चटनी बना सकते हैं, जो बोरिंग खाने के स्वाद कई गुना बढ़ा देती है. यह चटनी बनाने में ज्यादा समय और मेहनत नहीं लगती. इस सूखी चटनी को इडली, डोसा, दाल-चावल और पराठे के साथ खाया जा सकता है.
इसमें करी पत्ते के साथ मूंगफली, तिल, सूखा नारियल, सूखी लाल मिर्च, लहसुन और जीरा डाला जाता है. इन सभी चीजों को भूनकर करी पत्ते के साथ पीस लिया जाता है. तैयार चटनी को एयरटाइट डिब्बे में रखकर जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं. रोटी-डोसा के अलावा गरम चावल में थोड़ा घी डालकर उसके साथ भी यह चटनी काफी स्वादिष्ट लगती है. आइए आपको इस ड्राई करी पत्ता चटनी बनाने का तरीका बताते हैं.
करी पत्ता चटनी बनाने के लिए सामग्री
सूखी करी पत्ता चटनी बनाने का तरीका
इन चीजों के साथ खाएं
तैयार सूखी करी पत्ता चटनी को एयरटाइट कंटेनर में भरकर स्टोर करके रख दीजिए. इसे इडली, डोसा, दाल-चावल, पराठे या गरम चावल और घी के साथ परोसा जा सकता है. रोज के दाल-चावल की थाली में भी एक चम्मच यह चटनी स्वाद बढ़ाने का काम कर सकती है.