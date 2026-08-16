BPSC ने जारी किया अपडेटेड कैलेंडर, इस दिन होगी 72वीं CCE की परीक्षा

बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा का अपडेटेड एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है. लंबे समय से उम्मीदवार 72वीं BPSC एग्जाम के नए तारीखों का वेट कर रहे थे. हालांकि, उन्हें अब राहत मिली है. जारी हुए नए कैलेंडर के मुताबिक, 72वीं BPSC CCE की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 25 अक्टूबर को की जाएगी. बता दें कि ये परीक्षा पहले 26 जुलाई को होने वाली थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था.

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आ गई BPSC CCE की नई तारीख

72वीं BPSC CCE के लिए कुल 1189 पद हैं. इसके लिए आयोग की ओर से प्रारंभिक परीक्षा की तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है. हालांकि, पहले ये परीक्षा 26 जुलाई को होने वाली थी जिसे स्थगित कर दिया गया था और तब से छात्र नई तारीखों का इंतजार कर रहे थे.

71वीं BPSC के लिए जारी हुआ अपडेट

बता दें कि इस कैलेंडर में केवल आने वाले समय में भर्तियों को लेकर जानकारी नहीं दी गई है बल्कि 71वीं BPSC के लिए भी अपडेट जारी किया गया है. इसके तहत 71वीं BPSC CCE की मेन परीक्षा का आयोजन अगस्त-सितंबर 2026 में किया जाएगा. इसके तहत कुल 1298 पदों पर नियुक्ति की जानी है.

अक्टूबर में होगी ये परीक्षा

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इसके अलावा उद्योग विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर के 9 पदों पर परीक्षा की तारीख घोषित की गई है. इसके लिए परीक्षा का आयोजन 4 अक्टूबर को किया जाएगा.

सभी तारीखें है संभावित

हालांकि, BPSC ने साफ कहा है कि जारी किए गए कैलेंडर में दी गई तारीखें संभावित है. जरूरत पड़ने पर इनमें बदलाव किया जा सकता है.

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