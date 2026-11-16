Arun Govil on Playing Ram: 'आज भी लोग पैर छूते हैं, करते हैं पूजा', 'रामायण' में भगवान राम बन अरुण गोविल की बदली जिंदगी

दिग्गज एक्टर अरुण गोविल को रामानंद सागर के सीरियल 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाकर घर-घर में पहचान मिली. वो आज भी इसी किरदार के लिए सबसे ज्यादा फेमस हैं. भगवान राम के किरदार ने उन्हें ऐसी शोहरत दिलाई कि लोग असल जिंदगी में भी उन्हें भगवान राम का दर्जा देने लगे और उन्हें राम के रूप में ही देखने लगे. अरुण गोविल ने अब इस बात पर चुप्पी तोड़ी है.

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क्या बोले अरुण गोविल?

अरुण गोविल ने अब 'स्क्रीन' को दिए एक इंटरव्यू में कहा- राम का किरदार निभाकर मेरी छवि इतनी मजबूत हो गई थी कि मेरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स सोचने लगे थे कि अब हम इन्हें क्या रोल दें. इसकी वजह से कई सालों तक मैं एक इमेज ट्रैप में बंधकर रह गया था. लेकिन मेरा नजरिया यह था कि भगवान राम ने मुझे जो मान-सम्मान दिया है, अगर मैं उस समय कई सारी फिल्में या टीवी एपिसोड्स कर भी लेता, तब भी मुझे वो सब हासिल नहीं होता, जो राम किरदार ने मुझे दिया है.

अरुण गोविल ने आगे कहा- अगर मैं उस समय फिल्में या टीवी में काम कर रहा होता, तो मेरे प्रोजेक्ट्स बढ़ जाते, लेकिन राम ने मुझे जो दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं है. आप जानते हैं, आज भी लोग इतना सम्मान देते हैं. नई पीढ़ी के लोग आज भी मेरे पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और मुझे इतना सम्मान मिलता है कि जब मैं किसी कमरे में एंट्री करता हूं, तो लोग मुझे देखकर खड़े हो जाते हैं.

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अरुण गोविल बोले-अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे यह सब कभी नहीं मिलता. इसलिए हमें जीवन में हमेशा फायदे-नुकसान को तौलकर देखना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में जो मुझे मिला, वो किसी और को कभी मिला होगा. साल 87 से लेकर आज तक, न जाने कितने घरों में हमारी तस्वीर की आज भी पूजा की जाती है. यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जिंदगी में किस चीज को प्रायोरिटी मिलती है.

दशरथ और राम के किरदार के लिए कैसे की तैयारी?

अरुण गोविल से यह भी पूछा गया कि क्या उन्होंने राम और दशरथ का किरदार निभाते समय कोई सावधानी बरती थी. इसपर उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा- देखिए, यह लोगों की अपनी राय है. यह उनके सोचने का तरीका है. मैं तो वैसे भी रोज पूजा करता हूं. मेरी जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव है. सुबह और शाम लगभग एक घंटे तक पूजा करना मेरी लाइफस्टाइल का हिस्सा है. ये चीजें मेरे रूटीन में शामिल हैं, इसलिए मेरे लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए सभी दिन एक जैसे हैं और हर काम एक जैसा है.



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