Xiaomi 18 Pro भारत में जल्द देगा दस्तक! पीछे भी मिलेगी स्क्रीन, 200MP के 2 कैमरे करेंगे कमाल

Xiaomi 18 Pro India Launch: Xiaomi का नया फ्लैगशिप फोन Xiaomi 18 Pro भारत में दस्तक देने की तैयारी में है. कंपनी 17 नवंबर को इस सीरीज को ग्लोबल मार्केट में पेश करने जा रही है. भारत में इसकी लॉन्चिंग दिसंबर में होने की उम्मीद है. फोन में 200MP के दो कैमरे, पीछे की तरफ एक अलग AMOLED स्क्रीन और दमदार Snapdragon प्रोसेसर मिल सकता है.

और पढ़ें

स्मार्टफोन में कैमरा और बैटरी को लेकर मुकाबला लगातार बढ़ रहा है. Xiaomi अपने नए फ्लैगशिप Xiaomi 18 Pro के साथ एक ऐसा फीचर भी दे रही है, जो फोन के पिछले हिस्से को भी काम का बना सकता है. इसके पीछे कैमरा मॉड्यूल के पास एक अलग स्क्रीन दी गई है. इस पर नोटिफिकेशन देखने से लेकर सेल्फी लेने तक के काम किए जा सकते हैं.

Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max चीन में सितंबर में लॉन्च हो चुके हैं. अब कंपनी 17 नवंबर को इन्हें ग्लोबल मार्केट में पेश करने जा रही है. यह लॉन्च भारतीय यूजर्स के लिए भी अहम है, क्योंकि Xiaomi ने भारत में 18 Pro को लाने के संकेत पहले ही दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन दिसंबर 2026 में भारत आ सकता है.

Advertisement

Xiaomi 18 Pro कब होगा लॉन्च?

Xiaomi 18 Pro सीरीज का ग्लोबल लॉन्च 17 नवंबर को पेरिस में होगा. भारतीय समय के मुताबिक, कार्यक्रम शाम 6:30 बजे शुरू होगा. इस इवेंट में Xiaomi 18 Pro और Xiaomi 18 Pro Max पेश किए जाएंगे.

भारत में Xiaomi 18 Pro की लॉन्चिंग दिसंबर में होने की चर्चा है. अगर यह जानकारी सही साबित होती है, तो कंपनी तीन साल से ज्यादा समय बाद भारत में अपना Pro फ्लैगशिप फोन वापस ला सकती है. इससे पहले Xiaomi 13 Pro फरवरी 2023 में भारत में लॉन्च हुआ था. कंपनी ने इसके बाद भारतीय बाजार में अपनी Pro सीरीज को आगे नहीं बढ़ाया था.

फोन के पीछे मिलेगी एक और स्क्रीन, क्या होगा फायदा?

Xiaomi 18 Pro का सबसे अलग फीचर इसके पिछले हिस्से में दी गई दूसरी स्क्रीन है. फोन के कैमरा मॉड्यूल के पास 2.7 इंच की AMOLED स्क्रीन मिलती है. वहीं, Xiaomi 18 Pro Max में 2.9 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है.

यह स्क्रीन सिर्फ डिजाइन को अलग दिखाने के लिए नहीं है. इसकी मदद से यूजर फोन को सामने से खोले बिना कुछ जरूरी जानकारी देख सकता है. नोटिफिकेशन, समय और दूसरे विजेट्स देखने के अलावा इसका इस्तेमाल कैमरा प्रीव्यू के लिए भी किया जा सकता है.

Advertisement

इसका एक बड़ा फायदा सेल्फी लेते समय मिल सकता है. आमतौर पर सेल्फी के लिए फोन का फ्रंट कैमरा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पीछे की स्क्रीन की मदद से यूजर मुख्य कैमरे से अपनी तस्वीर देख सकता है. इससे बेहतर कैमरा सेंसर का इस्तेमाल करके सेल्फी और वीडियो बनाए जा सकते हैं.

फोन की मुख्य स्क्रीन में प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर भी दिया गया है. इसका मकसद आसपास बैठे लोगों को स्क्रीन पर दिख रही निजी जानकारी देखने से रोकना है. यानी सार्वजनिक जगहों पर मैसेज या दूसरी निजी जानकारी देखते समय यह फीचर काम आ सकता है.

200MP के दो कैमरे, Leica के साथ मिलकर तैयार हुआ कैमरा सिस्टम

Xiaomi 18 Pro में कैमरा इसकी सबसे बड़ी खूबियों में शामिल है. फोन के पिछले हिस्से में Leica ब्रांडिंग वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. इसमें 200MP का मुख्य कैमरा और 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दिया गया है. इसके साथ 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा भी मिलता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए सामने 50MP का कैमरा दिया गया है.

दो 200MP कैमरे होने का मतलब है कि फोन से हाई-डिटेल तस्वीरें लेने की क्षमता मिल सकती है. खासकर पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा दूर की चीजों की तस्वीर लेने में मदद कर सकता है. वहीं, अल्ट्रा-वाइड कैमरा बड़े दृश्य और ग्रुप फोटो लेने के काम आता है.

Advertisement

Snapdragon का नया प्रोसेसर और 120Hz डिस्प्ले

Xiaomi 18 Pro में Snapdragon 8 Elite Gen 6 प्रोसेसर दिया गया है. यह Qualcomm का फ्लैगशिप चिपसेट है, जिसे गेमिंग, मल्टीटास्किंग और AI से जुड़े कामों के लिए तैयार किया गया है. फोन में 16GB तक RAM और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प चीन में उपलब्ध है.

इसमें 6.4 इंच की AMOLED मुख्य स्क्रीन मिलती है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है. इसका मतलब है कि स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूद दिख सकते हैं. कंपनी ने स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 4,000 निट्स तक बताई है.

दूसरी तरफ, Xiaomi 18 Pro Max में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है. इसका प्रोसेसर भी ज्यादा ताकतवर Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 है. दोनों फोन Android 17 पर बेस्ड HyperOS 4 के साथ आते हैं.

7,000mAh की बैटरी, लेकिन ग्लोबल मॉडल में हो सकता है बदलाव

बैटरी के मामले में Xiaomi 18 Pro काफी दमदार नजर आता है. चीन में लॉन्च हुए मॉडल में 7,000mAh की बैटरी दी गई है. यह 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Xiaomi 18 Pro Max में इससे भी बड़ी 8,500mAh की बैटरी मिलती है. यानी बड़ी स्क्रीन और ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर के साथ कंपनी ने बैटरी क्षमता भी बढ़ाई है.

Advertisement

लेकिन भारतीय और ग्लोबल बाजार में आने वाले मॉडल की बैटरी चीन वाले वर्जन से अलग हो सकती है. कुछ रिपोर्ट्स में Xiaomi 18 Pro के ग्लोबल मॉडल में 6,000mAh और Pro Max में 7,050mAh बैटरी मिलने की बात कही गई है.

भारत में कितनी हो सकती है Xiaomi 18 Pro की कीमत?

Xiaomi ने अभी भारत में Xiaomi 18 Pro की कीमत का खुलासा नहीं किया है. चीन में लॉन्च के बाद इसके ग्लोबल मॉडल की कीमत को लेकर कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं. यूरोप में इसकी शुरुआती कीमत करीब 1,449 यूरो बताई गई है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1.5 लाख रुपये के आसपास बैठती है. यह लीक हुई कीमत है.

---- समाप्त ----