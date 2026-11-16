scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्रिटिश नागरिक बन गए ललित मोदी... क्या अब उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता?

ललित मोदी को ब्रिटेन की नागरिकता मिल गई है. अब सवाल है कि क्या वो पूरी तरह से फ्री हो गए हैं और अब उन्हें भारत नहीं लाया जा सकेगा. तो जानते हैं क्या हैं नियम.

Advertisement
X
ललित मोदी ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है. (Photo: Insta/Lalit modi)
ललित मोदी ने ब्रिटेन की नागरिकता ले ली है. (Photo: Insta/Lalit modi)

आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने अब ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली है. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान इसकी जानकारी दी. ललित मोदी कई सालों से ब्रिटेन को ही अपना घर बताते आ रहे हैं और अब वहां के लोगों का आभार जता रहे हैं. ललित मोदी को ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद अब सवाल खड़ा होता है कि भारत में उनके खिलाफ जो जांच चल रही है, उसका क्या होगा? क्या अब वो कभी भारत नहीं लाए जा सकेंगे? तो समझते हैं ललित मोदी के ब्रिटिश नागरिकता लेने से क्या-क्या बदल गया है...

पहले आपको याद दिला दें कि ललित मोदी आईपीएल में पैसे की गड़बड़ियों के आरोपों के बीच बीसीसीआई से सस्पेंड होने के बाद मई 2010 में भारत छोड़कर चले गए थे , उनके खिलाफ 2015 में एक स्पेशल कोर्ट ने नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया था. वे मनी-लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन का जवाब नहीं दे पाए थे. उनके खिलाफ  नीलामी की बोली में गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, एमईएमए के उल्लंघन के कई आरोप हैं.

अब समझते हैं ललित मोदी के केस में अब क्या फर्क पड़ सकता है...  

सम्बंधित ख़बरें

lalit modi british citizenship
भगोड़े ललित मोदी को मिली ब्रिटेन की नागरिकता, बोले- UK ही अब मेरा घर
Ramanand Sagar's Ramayan Tv series
रामानंद सागर की रामायण को डिज्नी ने किया था रिजेक्ट! ललित मोदी का दावा
Lalit Modi
बिग बॉस में होगी ललित मोदी की एंट्री? बोले- वकील ने नोटिस भेजा
Lalit Modi
16 साल बाद ललित मोदी को बड़ी राहत, भारत लौटने का किया ऐलान
Lalit Modi, Dawood Ibrahim
IPL पर कंट्रोल चाहता था दाऊद? ललित मोदी का सनसनीखेज दावा

बीबीसी की एक रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने बताया है कि ऐसा नहीं है कि नागरिकता मिलने से वो अब भारत नहीं लाए जा सकते या वो पूरी तरफ फ्री हो गए हैं. उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसके अनुच्छेद 4 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को सिर्फ दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने के कारण प्रत्यर्पण से छूट मिल जाए. प्रत्यर्पण का मतलब है किसी दूसरे देश में अपराध के आरोपी व्यक्ति को वहां की कानूनी प्रक्रिया के तहत सौंपना, ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके. 

Advertisement

यानी ऐसा नहीं है कि उन्हें अब भारत नहीं लाया जा सकता. इसलिए ब्रिटिश नागरिकता मिलने से भारत के लिए कोई ऐसी मुश्किल पैदा नहीं हुई है, जिससे प्रत्यर्पण नहीं हो सके. हालांकि, ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद ललित मोदी को कुछ व्यावहारिक सुविधाएं जरूर मिल सकती हैं. जैसे उन्हें ब्रिटेन की कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, जिनमें पासपोर्ट, कानून की ओर से रक्षा आदि शामिल है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lalit Modi (@lalitkmodi)

वहीं, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ललित मोदी को नागरिकता मिलने से उन्हें वापस लाने की संभावनाएं थोड़ी कम हो गई हैं. ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद मोदी को भारत लाना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है.अगर ललित मोदी अब ब्रिटिश नागरिक हैं तो यह देखना होगा कि भारत किन आरोपों के आधार पर उनके प्रत्यर्पण की मांग करता है और ब्रिटिश व्यवस्था उस मांग को किस तरह देखती है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की नागरिकता मिलने से ललित मोदी को भारत लाना कानूनी तौर पर नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकती है. भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत भेजा जा सकता है. हालांकि, अब ललित मोदी को ब्रिटेन के नागरिक होने के नाते वहां के कानूनों का पूरा संरक्षण मिलेगा. यानी उन्हें सिर्फ इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के आधार पर ब्रिटेन से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा. इसके अलावा, उन्हें ब्रिटिश सरकार से कूटनीतिक और कानूनी मदद भी मिल सकेगी. 

Advertisement

क्या अब भारतीय नहीं हैं?

ये तो आप समझ गए कि ललित मोदी को भारत लाना नामुमकिन नहीं हैं, बल्कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है और केस का मजबूत होना जरूरी है. अब जानते हैं कि क्या अब ललित मोदी भारतीय नागरिक नहीं रहे. बता दें कि भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है. यानी अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरकिता हासिल कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Xiaomi 18 Pro भारत में जल्द देगा दस्तक! पीछे भी मिलेगी स्क्रीन, 200MP के 2 कैमरे करेंगे कमाल |
    Arun Govil on Playing Ram: 'आज भी लोग पैर छूते हैं, करते हैं पूजा', 'रामायण' में भगवान राम बन अरुण गोविल की बदली जिंदगी |
    ब्रिटिश नागरिक बन गए ललित मोदी... क्या अब फ्री हो गए, उन्हें भारत नहीं लाया जा सकता? |
    मुंबई पहुंचे प्रिंस विलियम-केट मिडिलटन, सचिन तेंदुलकर ने किया स्वागत, नेहरू जैकेट पहन खेला 'गली क्रिकेट' ; PHOTOS |
    Silver ETF Crash: बड़ी गिरावट... इधर सोना-चांदी के दाम बिखरे, उधर इनके ETFs भी हो गए क्रैश |
    सेना में अब नहीं होगा ब्रिगेडियर का पद, कर्नल सीधे बनेंगे मेजर जनरल |
    कप्तानी में इतिहास रचने के बाद बिहार टीम से OUT हुए वैभव सूर्यवंशी... रेलवे के खिलाफ नहीं खेले, जानें पूरा मामला |
    अंडमान-निकोबार में पहली बार मना छठ महापर्व, LG बोले- प्रकृति के प्रति आभार जताने का मौका |
    बैट, बॉल और कुल्हड़ चाय... मुंबई की सड़कों पर सचिन के साथ दिखे प्रिंस विलियम और केट |
    रेलवे स्टेशनों पर साफ पानी, शौचालय और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
    Advertisement