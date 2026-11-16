ब्रिटिश नागरिक बन गए ललित मोदी... क्या अब उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता?

आईपीएल के संस्थापक ललित मोदी ने अब ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली है. उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान इसकी जानकारी दी. ललित मोदी कई सालों से ब्रिटेन को ही अपना घर बताते आ रहे हैं और अब वहां के लोगों का आभार जता रहे हैं. ललित मोदी को ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद अब सवाल खड़ा होता है कि भारत में उनके खिलाफ जो जांच चल रही है, उसका क्या होगा? क्या अब वो कभी भारत नहीं लाए जा सकेंगे? तो समझते हैं ललित मोदी के ब्रिटिश नागरिकता लेने से क्या-क्या बदल गया है...

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पहले आपको याद दिला दें कि ललित मोदी आईपीएल में पैसे की गड़बड़ियों के आरोपों के बीच बीसीसीआई से सस्पेंड होने के बाद मई 2010 में भारत छोड़कर चले गए थे , उनके खिलाफ 2015 में एक स्पेशल कोर्ट ने नॉन-बेलेबल वारंट जारी किया था. वे मनी-लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन का जवाब नहीं दे पाए थे. उनके खिलाफ नीलामी की बोली में गड़बड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, एमईएमए के उल्लंघन के कई आरोप हैं.

अब समझते हैं ललित मोदी के केस में अब क्या फर्क पड़ सकता है...

बीबीसी की एक रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने बताया है कि ऐसा नहीं है कि नागरिकता मिलने से वो अब भारत नहीं लाए जा सकते या वो पूरी तरफ फ्री हो गए हैं. उन्होंने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच 1992 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसके अनुच्छेद 4 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत किसी व्यक्ति को सिर्फ दूसरे देश की नागरिकता हासिल करने के कारण प्रत्यर्पण से छूट मिल जाए. प्रत्यर्पण का मतलब है किसी दूसरे देश में अपराध के आरोपी व्यक्ति को वहां की कानूनी प्रक्रिया के तहत सौंपना, ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके.

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यानी ऐसा नहीं है कि उन्हें अब भारत नहीं लाया जा सकता. इसलिए ब्रिटिश नागरिकता मिलने से भारत के लिए कोई ऐसी मुश्किल पैदा नहीं हुई है, जिससे प्रत्यर्पण नहीं हो सके. हालांकि, ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद ललित मोदी को कुछ व्यावहारिक सुविधाएं जरूर मिल सकती हैं. जैसे उन्हें ब्रिटेन की कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, जिनमें पासपोर्ट, कानून की ओर से रक्षा आदि शामिल है.

वहीं, कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ललित मोदी को नागरिकता मिलने से उन्हें वापस लाने की संभावनाएं थोड़ी कम हो गई हैं. ब्रिटिश नागरिकता हासिल करने के बाद मोदी को भारत लाना और चुनौतीपूर्ण हो सकता है.अगर ललित मोदी अब ब्रिटिश नागरिक हैं तो यह देखना होगा कि भारत किन आरोपों के आधार पर उनके प्रत्यर्पण की मांग करता है और ब्रिटिश व्यवस्था उस मांग को किस तरह देखती है.

ऐसे में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की नागरिकता मिलने से ललित मोदी को भारत लाना कानूनी तौर पर नामुमकिन नहीं है, लेकिन यह प्रक्रिया पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकती है. भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत भेजा जा सकता है. हालांकि, अब ललित मोदी को ब्रिटेन के नागरिक होने के नाते वहां के कानूनों का पूरा संरक्षण मिलेगा. यानी उन्हें सिर्फ इमिग्रेशन नियमों के उल्लंघन के आधार पर ब्रिटेन से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा. इसके अलावा, उन्हें ब्रिटिश सरकार से कूटनीतिक और कानूनी मदद भी मिल सकेगी.

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क्या अब भारतीय नहीं हैं?

ये तो आप समझ गए कि ललित मोदी को भारत लाना नामुमकिन नहीं हैं, बल्कि थोड़ी मुश्किल हो सकती है और केस का मजबूत होना जरूरी है. अब जानते हैं कि क्या अब ललित मोदी भारतीय नागरिक नहीं रहे. बता दें कि भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था नहीं है. यानी अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरकिता हासिल कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है.



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