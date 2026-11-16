मुंबई पहुंचे प्रिंस विलियम-केट मिडलटन, सचिन तेंदुलकर ने किया स्वागत, नेहरू जैकेट पहन खेला 'गली क्रिकेट'; PHOTOS

Prince William-Kate Middleton Mumbai Visit Sachin Tendulkar: ब्रिटेन के राजघराने से प्रिंस विलियम और केट मिडलटन भारत आ चुके हैं. इंग्लैंड के शाही मेहमान भारत आए और मुंबई ने उनका स्वागत अपने खास अंदाज में किया. कहीं क्रिकेट के मैदान पर बल्ला थामे प्रिंस विलियम नजर आए, तो कहीं केट मिडलटन कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद लेती दिखीं. इस मुलाकात को खास और यादगार बनाने का काम क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने किया. सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में शाही कपल का स्वागत किया. सचिन के साथ प्रिंस विलियम और केट मिडलटन की तस्वीरें सामने आते ही चर्चा में आ गई हैं. तीनों का अंदाज भी देखने लायक रहा. जहां विलियम ने नेहरू जैकेट पहनकर भारतीय रंग में रंगने की कोशिश की, वहीं केट पेस्टल ग्रीन और वाइट आउटफिट में बेहद एलिगेंट दिखीं.

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ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडलटन तीन दिवसीय भारत दौरे पर सोमवार, 16 नवंबर को मुंबई पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने क्रिकेट, स्थानीय संस्कृति और मुंबई की रौनक का आनंद लिया.



सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में किया प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का स्वागत

मुंबई के बॉलार्ड एस्टेट में प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का स्वागत क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने किया. इस दौरान तीनों के बीच क्रिकेट को लेकर बातचीत भी हुई. सचिन अपने हाथों के इशारों से क्रिकेट से जुड़े कुछ पल समझाते नजर आए, जबकि विलियम और केट उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते दिखे.

इसके बाद प्रिंस विलियम ने बच्चों के साथ गली क्रिकेट में हाथ आजमाया. उन्होंने बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी की और मैदान पर एक शानदार ऑन-ड्राइव शॉट खेला. सचिन तेंदुलकर ने भी इस दौरान उनका साथ दिया. वहीं, केट मिडलटन भी इस क्रिकेट एक्टिविटी का हिस्सा बनीं और मुस्कुराते हुए खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाती नजर आईं.

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प्रिंस विलियम और केट मिडलटन का स्वागत सचिन तेंदुलकर ने किया. (Photo: AFP)



प्रिंस विलियम का नेहरू जैकेट वाला अंदाज, केट ने पहना पेस्टल ग्रीन ब्लेजर

क्रिकेट और कुल्हड़ चाय की चुस्कियों के बीच प्रिंस विलियम और केट मिडलट का फैशन भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. दोनों ने इस मौके पर सिंपल और एलिगेंट आउटफिट्स चुने.

प्रिंस विलियम ने मुंबई दौरे के लिए हल्के नीले रंग की शर्ट पहनी थी, जिसकी स्लीव्स उन्होंने मोड़ रखी थीं. इसके ऊपर उन्होंने नेवी ब्लू रंग की नेहरू जैकेट पहनी. साथ में डार्क ब्लू पैंट और ब्राउन जूते पहने. उनका यह लुक फॉर्मल और कैजुअल स्टाइल का खूबसूरत कॉम्बिनेशन था.



जहां प्रिंस विलियम नीली शर्ट और नेहरू जैकेट में बेहद शानदार लगे, वहीं केट मिडलटन ने हल्के मिंट या लाइम ग्रीन रंग का डबल ब्रेस्टेड टेलर्ड ब्लेजर पहना. इसके साथ उन्होंने सिंपल वाइट टॉप और मैचिंग वाइट एंकल लेंथ ट्राउजर कैरी किया. उनके ब्लैक और बेज फ्लैट्स ने लुक को कंफर्टेबल और क्लासी बनाया. मिनिमल एक्सेसरीज के साथ उनका पूरा अंदाज बेहद सोबर और ग्रेसफुल नजर आया.

प्रिंस विलियम ने भारत दौरे के पहले दिन नेहरू जैकेट पहनी. (Photo: AFP)

सचिन का स्मार्ट-कैजुअल लुक

सचिन तेंदुलकर की बात करें तो उन्होंने इस खास मौके पर डार्क नेवी ब्लू रंग की कैजुअल शर्ट पहनी. इसके साथ उन्होंने डार्क डेनिम जींस कैरी की. उनकी कलाई पर घड़ी और सनग्लासेस उनके स्मार्ट-कैजुअल लुक को कंप्लीट कर रहे थे.



कुल्हड़ वाली चाय पी

क्रिकेट खेलने के साथ-साथ प्रिंस विलियम और केट मिडलटन ने मुंबई के देसी स्वाद का भी मजा लिया. दोनों सचिन तेंदुलकर के साथ एक चाय की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्हें मिट्टी के कुल्हड़ में चाय दी गई. दोनों ने कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद लिया और सचिन के साथ बातचीत की.

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इस दौरान वहां मौजूद स्थानीय संगीतकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी. उन्होंने मशहूर इटैलियन गाना 'बेला चाओ' भी सुनाया. बच्चों से मिलने और कलाकारों के साथ समय बिताने से प्रिंस विलियम और केट का दौरा शानदार बन गया.

प्रिंस विलियम ने बच्चों संग क्रिकेट खेला. (Photo: AFP)



अर्थशॉट प्राइज इवेंट के लिए भारत आए हैं प्रिंस विलियम और केट

प्रिंस विलियम और केट मिडलटन तीन दिन के भारत दौरे पर आए हैं. उनका यह दौरा छठे अर्थशॉट प्राइज इवेंट के लिए है, जो इस साल मुंबई में हो रहा है. प्रिंस विलियम ने साल 2020 में अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी. इसका मकसद पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाले लोगों और ऑर्गनाइजेशंस को बढ़ावा देना है.

17 नवंबर को मुंबई में पुरस्कार समारोह होगा. इसके बाद प्रिंस विलियम और केट नई दिल्ली जाएंगे, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है. इस दौरे के दौरान दोनों कभी गली क्रिकेट खेलते दिखे, तो कभी कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद लेते नजर आए. उनका यह देसी अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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