चाय की दुकान और दंगे की साजिश... वॉट्सऐप चैट सामने आने के बाद हुआ गिरफ्तार

कर्नाटक के रायचूर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पुलिस ने देश में अशांति और हिंसा फैलाने की साजिश रचने के आरोप में 24 साल के एक युवक को गिरफ्तार किया है.

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आरोपी युवक रायचूर के लोहरवाड़ी मस्जिद परिसर में 'समीर टी स्टॉल' नाम से चाय की दुकान चलाता था. पुलिस का दावा है कि वह सोशल मीडिया के जरिए किसी विदेशी शख्स के संपर्क में था और भारत की सुरक्षा के खिलाफ साजिश रच रहा था.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान मोहम्मद साहिल पिता मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है. वह रायचूर के गांधी चौक सुखाणी कॉलोनी का रहने वाला है.

जांच में सामने आया कि साहिल मार्च 2020 से इंस्टाग्राम पर sahill_bhaii_ नाम से आईडी चला रहा था. वह सोशल मीडिया पर 'राना भाई' (इंस्टाग्राम आईडी: awais_rajpoot10) नाम से बने एक अकाउंट को फॉलो करता था. वह उसके पोस्ट लाइक और शेयर करता था.

इस अकाउंट से अक्सर एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले संदेश पोस्ट किए जाते थे, जिससे समुदायों के बीच आपसी तनाव पैदा हो सके. पिछले करीब 15 दिनों से उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की नजर थी.

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चैट में मांगी पिस्तौल, विदेशी शख्स ने पैसे और हथियार देने का किया वादा

एफआईआर और पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, 14 जुलाई 2026 की सुबह करीब 8:47 बजे साहिल ने 'राना भाई' को मैसेज भेजा था. बातचीत की शुरुआत 'भाई' और 'हुकुम भाई' से हुई. इसके बाद साहिल ने चैट में लिखा, 'भाई, मुझे एक पिस्तौल चाहिए थी भाई, मिलेगी?'

इस पर सामने वाले ने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर किया और वॉइस मैसेज भेजकर साहिल का नंबर मांगा. साहिल ने अपना नंबर उसे भेज दिया. इसके बाद दोनों के बीच व्हाट्सएप पर लगातार कॉल और चैट के जरिए बातचीत होने लगी. साहिल ने अपनी चाय की दुकान की फोटो भी उसे भेजी थी.

पुलिस पूछताछ और आरोपी के बयानों के मुताबिक, राना भाई अरब देश का रहने वाला है. उसने साहिल को भरोसा दिलाया था कि वह उसे जितना चाहे उतना पैसा देगा और साथ ही उसकी मांग के मुताबिक पिस्तौल भी मुहैया कराएगा.

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पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

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7 अगस्त 2026 को सदर बाजार पुलिस स्टेशन के सहायक उप-निरीक्षक (ASI) यल्लप्पा गश्त पर थे. दोपहर करीब 2:10 बजे जब वे गांधी सर्किल के पास पहुंचे, तो उन्हें सूचना मिली कि लोहरवाड़ी मस्जिद के पास चाय की दुकान चलाने वाला युवक एंटी-नैशनल गतिविधियों में शामिल किसी अज्ञात शख्स से मोबाइल पर बात कर रहा है.

सूचना मिलते ही पुलिस दोपहर करीब 2:25 बजे चाय की दुकान पर पहुंची और मोहम्मद साहिल से पूछताछ की. उसका मोबाइल फोन चेक करने पर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैट के तमाम राज खुलकर सामने आ गए. पुलिस ने उसका फोन जब्त कर लिया.

रायचूर SP रुणंशु गिरि ने बताया कि आरोपी के मोबाइल से बेहद भड़काऊ और आपत्तिजनक संदेश मिले हैं. वह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल था.

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सदर बाजार पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की आगे की जांच जारी है.



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