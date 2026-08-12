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Instagram पर फंसाते, स्पा-होटल में भेजते... दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी गैंग का किया पर्दाफाश, 10 बच्चियां बरामद

दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को नौकरी और बेहतर जिंदगी का लालच देकर तस्करी करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस ने दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कार्रवाई कर 10 नाबालिगों को बरामद किया है. जांच की शुरुआत 15 साल की एक लड़की के लापता होने के मामले से हुई, जिसके सोशल मीडिया अकाउंट से पुलिस को पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में मदद मिली.

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कई आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Representational)
कई आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Representational)

दिल्ली पुलिस ने मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए तीन राज्यों में छापेमारी की है. पुलिस के मुताबिक, गैंग सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था. उन्हें बेहतर जिंदगी, अच्छी नौकरी और मोटी सैलरी का लालच दिया जाता था. इसके बाद स्पा सेंटर और होटल में काम दिलाने के बहाने उन्हें दिल्ली से बाहर ले जाया जाता था.

दरअसल, मामले का खुलासा 9 मई को हुआ, जब अंबेडकर नगर थाने में 15 साल की एक लड़की के अचानक लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई. पुलिस ने आसपास के CCTV कैमरों को खंगाला, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला. इसके बाद टीम ने नाबालिग के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच शुरू की.

यह भी पढ़ें: 1999 से फरारी, बदला नाम और क्लिनिक की आड़... दिल्ली पुलिस ने 28 साल बाद दबोचा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल

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जांच के दौरान Instagram अकाउंट से पुलिस को अहम जानकारी मिली. पीड़िता को एक अकाउंट से लगातार ऐसे मैसेज भेजे गए थे, जिनमें बेहतर जीवन और अच्छी तनख्वाह का लालच दिया गया था. डिजिटल सुरागों से पता चला कि लड़की को दिल्ली से बाहर ले जाया गया है. इसके बाद जांच टीम ने नेटवर्क के दूसरे सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश शुरू की.

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गुजरात के मुंद्रा में स्पा सेंटर से बरामद हुई बच्ची

Instagram से मिले सुराग के आधार पर पुलिस को पता चला कि पीड़िता को गुजरात के मुंद्रा ले जाया गया था. इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम गुजरात पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद से एक होटल में चल रहे स्पा सेंटर पर कार्रवाई की.

पुलिस ने वहां से नाबालिग लड़की को बरामद कर लिया. कार्रवाई के दौरान स्पा ऑपरेटर दमनी, सुशील और हरेश लक्ष्य को पकड़ा गया. पुलिस ने वहां मौजूद दो नाबालिगों को भी अपने संरक्षण में लिया. इसके बाद जांच में मिले नए सुरागों के आधार पर टीम ने नेटवर्क के अन्य ठिकानों पर कार्रवाई आगे बढ़ाई.

पुलिस की जांच गुजरात तक सीमित नहीं रही. पूछताछ और डिजिटल इनपुट के आधार पर टीम उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंची. यहां मेलोडी स्पा सेंटर पर छापेमारी की गई, जहां से सात नाबालिग बच्चियों को बरामद किया गया. इस कार्रवाई में मोनू, सोनू और संजीव मौर्य को गिरफ्तार किया गया.

बलिया से 7 और दिल्ली से 2 नाबालिग बरामद

बलिया की कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में भी छापा मारा. यहां से दो नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित बरामद किया गया. इस कार्रवाई के दौरान खुशी नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया. पुलिस अब सभी बरामद नाबालिगों से जानकारी जुटाकर नेटवर्क की पूरी कड़ी समझने में लगी है.

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अब तक पुलिस की कार्रवाई में कुल 10 नाबालिग बच्चियों को बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है. इसके साथ ही नेटवर्क से जुड़े कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कितने शहरों तक फैला था और इसमें और कितने लोग शामिल हैं.

पुलिस की शुरुआती जांच में सोशल मीडिया को नेटवर्क के लिए अहम जरिया बताया जा रहा है. आरोपी कथित तौर पर Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर नाबालिग लड़कियों से संपर्क करते थे और उन्हें नौकरी का झांसा देकर बाहर बुलाते थे. इसके बाद उन्हें स्पा सेंटर और होटल में काम करने के लिए भेजे जाने का आरोप है.

सोशल मीडिया के जरिए फंसाने का आरो

इस मामले में पुलिस की कार्रवाई इस बात की ओर भी इशारा करती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले नौकरी के लालच से नाबालिगों को निशाना बनाया जा सकता है. पुलिस ने डिजिटल सुरागों की मदद से पीड़िता तक पहुंच बनाई और फिर अलग-अलग राज्यों में कार्रवाई कर अन्य बच्चियों को भी बरामद किया.

फिलहाल, पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. बरामद बच्चियों को सुरक्षित संरक्षण में रखा गया है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने में जुटी हैं कि बच्चियों को किन परिस्थितियों में दिल्ली से बाहर ले जाया गया और इस नेटवर्क में अन्य कौन लोग सक्रिय हैं.

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दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई ने सोशल मीडिया के जरिए चल रहे कथित मानव तस्करी नेटवर्क की गंभीर तस्वीर सामने रखी है. एक नाबालिग के गायब होने से शुरू हुई जांच गुजरात के मुंद्रा, उत्तर प्रदेश के बलिया और दिल्ली के गणेश नगर तक पहुंची. अब पुलिस की नजर नेटवर्क के बाकी सदस्यों और उसके पूरे संचालन तंत्र पर है.

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