नासिक में पुणे की बस पकड़ने पहुंचे पति-पत्नी, दस्तावेजों की जांच हुई तो सामने आया बांग्लादेशी कनेक्शन

महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने कथित तौर पर अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए एक बांग्लादेशी दंपती को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों नासिक से पुणे जाने की तैयारी में थे. इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दंपती की पहचान मोहम्मद साकिब मोल्ला और उनकी पत्नी के रूप में हुई है. दोनों के पास भारत में प्रवेश और यहां यात्रा करने से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिले.

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पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बांग्लादेशी पुरुष और एक महिला कथित तौर पर अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुए हैं. सूचना यह भी थी कि दोनों नासिक रोड बस स्टैंड से पुणे जाने वाले हैं. इसके बाद पुलिस ने नासिक रोड बस स्टैंड के आसपास निगरानी शुरू की और दंपती को पकड़ लिया. पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और उनके पास मौजूद दस्तावेजों की जांच की.

नासिक रोड बस स्टैंड से पुणे जाने की तैयारी में थे दोनों

पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान दोनों के पास भारत में यात्रा करने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला. नासिक पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किरणकुमार चव्हाण ने बताया कि दंपती के पास कुछ दस्तावेज मिले हैं. इनमें बांग्लादेशी पहचान पत्र और जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र शामिल हैं.

पुलिस का कहना है कि इन दस्तावेजों से दोनों के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है. डीसीपी के मुताबिक, दंपती ट्रेन से नासिक पहुंचे थे और वहां से बस के जरिए पुणे जाने वाले थे. किरणकुमार चव्हाण ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के बाद दोनों को पकड़ा गया और उनके दस्तावेजों की जांच की गई. पुलिस ने इस मामले में मंगलवार को नासिक रोड पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है.

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दंपती के भारत आने और यात्रा को लेकर जांच जारी

जांच का मुख्य आधार यह है कि दंपती भारत में किस तरह दाखिल हुए और उनके पास वैध यात्रा दस्तावेज क्यों नहीं थे. फिलहाल पुलिस दोनों के खिलाफ दर्ज मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. पुलिस के मुताबिक, दंपती नासिक आने के बाद पुणे जाने की तैयारी में थे. इससे पहले ही पुलिस को उनकी मौजूदगी की जानकारी मिल गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.



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