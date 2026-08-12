UPSSSC की फाइनल रिजल्ट जारी, 1828 पदों पर 1643 अभ्यर्थी चयनित

उत्तर प्रदेश में सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. UPSSSC ने मुख्य परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. कुल 1828 पदों के लिए 1643 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ है. आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की सूची के साथ अलग-अलग वर्गों की कटऑफ भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है.

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जारी नतीजों के मुताबिक आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय में सहायक लेखाकार के 668 सामान्य चयन वाले पदों पर 570 छात्र चुने गए हैं. इनमें जनरल कैटेगरी के 387, ओबीसी के 117 और EWS श्रेणी के 66 उम्मीदवार शामिल हैं. SC के 88 और ST के 10 पदों के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर इन्हें नियमानुसार आगे के लिए रखा गया है.

विशेष चयन के 866 पद भरे

इसके अलावा, सहायक लेखाकार के 950 विशेष चयन पदों में से 866 युवाओं को सफलता मिली है. इनमें एससी वर्ग के 341, एसटी के 12 और ओबीसी वर्ग के 513 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं. खास बात यह रही कि महिलाओं के लिए आरक्षित सभी 190 सीटों पर अभ्यर्थियों का पूरा चयन हो गया है.

लेखा परीक्षक के 206 पदों पर चयन

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लेखा परीक्षक के 209 सामान्य चयन पदों के लिए 206 उम्मीदवार चुने गए हैं. इनमें 96 अनारक्षित, 28 SC, 4 ST, 58 OBC और 20 EWS वर्ग के अभ्यर्थी हैं. महिला आरक्षण के तहत तय 41 सीटों पर भी सभी योग्य महिला अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है. वहीं यूपी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सहायक लेखाकार की एक सीट पर भी एक अभ्यर्थी को चुन लिया गया है.

68 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी प्रोविजनल

परिणाम में 68 उम्मीदवारों को प्रोविजनल (औपबंधिक) रूप से जगह दी गई है. इनके कागजातों की जांच और संबंधित विभाग के फैसले के बाद ही अंतिम निर्णय होगा. आयोग ने साफ किया है कि यह परिणाम अदालत में चल रही याचिकाओं के फैसले के अधीन रहेगा.

आयोग ने यह भी बताया है कि चयन परिणाम हाई कोर्ट में चल रहे मामलों में आने वाले फैसलों के अधीन रहेगा. भविष्य में इस भर्ती से जुड़े किसी मामले में अदालत का आदेश आता है तो उसका असर चयन पर पड़ सकता है.

वेबसाइट पर देख सकेंगे रिजल्ट और कटऑफ

UPSSSC ने चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक के साथ श्रेणीवार कटऑफ भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है. उम्मीदवार वहां जाकर अपना रिजल्ट और चयन से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं.



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