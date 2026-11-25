लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के आरोपों की CBI और ED जांच कराने की अनुमति दी गई थी.

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CJI जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अब इस मामले को दोबारा सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है. ​सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस हाईकोर्ट भेजा है.

फिर से होगी हाई कोर्ट में सुनवाई?

दरअसल, हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों को राहुल गांधी पर लगे आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने और मामले में शिकायतकर्ता शिशिर की शिकायत पर अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी अदालत को देने का निर्देश दिया था. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को नए सिरे से विचार करने को कहा है.

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इस मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही की ऑडियो बंद कर दी. इस मामले में शिकायतकर्ता विग्नेश शिशिर खुद अदालत में पेश हुए थे. उनके व्यक्तिगत रूप से पेश होने के कारण सुनवाई के दौरान ऑडियो-वीडियो बंद कर दी गई.

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