बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. दानापुर में बुधवार सुबह बाइक सवार बदमाशों ने घर के दरवाजे पर ही एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाशों ने युवक को निशाना बनाते हुए उसके सिर में गोली मारी. गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन आनन-फानन में निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई.

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मृतक की पहचान दानापुर के ताराचक निवासी बिट्टू कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह बिट्टू अपने घर से बाहर निकला था. वह जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया. बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक गोली सीधे बिट्टू के सिर में जा लगी. गोली लगते ही वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा.

गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए. परिजनों को घटना की जानकारी मिली तो वे दौड़कर बाहर पहुंचे. उन्होंने गंभीर रूप से घायल बिट्टू को तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है.

घटनास्थल से पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद

वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. इस दौरान पुलिस ने एक पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है.

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फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है. बाइक सवार हमलावर कौन थे और उन्होंने बिट्टू कुमार को निशाना क्यों बनाया, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. दिनदहाड़े घर के दरवाजे पर हुई इस हत्या ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.



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