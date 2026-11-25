गूगल ने भारत में बड़े पैमाने पर छंटनी की सोशल मीडिया पर चल रही खबरों से इनकार किया है. कंपनी ने कहा कि गूगल क्लाउड में एक छोटे संगठनात्मक बदलाव के कारण करीब 30 पद खत्म किए गए हैं.

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गूगल के मुताबिक, काम की प्राथमिकताएं दोबारा तय करने के तहत ये पद खत्म किए गए. यह सफाई ऐसे समय आई है, जब भारत में तकनीक और आईटी क्षेत्र के कर्मचारी अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं. गूगल ने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने की अपनी पेशकश को कई देशों तक बढ़ाया है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की पात्र टीमों समेत करीब 60,000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक निकास पैकेज की पेशकश की है.

बड़े पैमाने पर छंटनी से गूगल का इनकार.

एक्स पर एक यूजर को जवाब देते हुए गूगल क्लाउड इंडिया के आधिकारिक हैंडल ने कहा, "ये अफवाहें पूरी तरह गलत हैं. पिछले हफ्ते गूगल क्लाउड ने भारत में एक छोटा संगठनात्मक बदलाव किया था और काम की प्राथमिकताएं दोबारा तय करने के तहत करीब 30 पद खत्म किए गए थे."

एक्स पर दावों के बाद आई सफाई.

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गूगल क्लाउड इंडिया का अकाउंट एक्स पर आधिकारिक संस्था के रूप में सत्यापित है. इस अकाउंट ने यह सफाई तब दी, जब एक यूजर ने दावा किया कि गूगल इंडिया में "बहुत बड़े पैमाने" पर छंटनी हुई है और पूछा कि क्या हो रहा है. इससे पहले दूसरे यूजर्स ने बिना पुष्टि के दावा किया था कि गूगल के कर्मचारी घबराए हुए हैं या उन्हें छंटनी के नोटिस मिले हैं.

कई देशों में स्वैच्छिक निकास की पेशकश.

हाल की तिमाहियों में अल्फाबेट के कर्मचारियों की संख्या लगातार बढ़ी है. हालांकि, कंपनी ने अपने संसाधनों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाने की कोशिश की है. गूगल ने कई देशों में कर्मचारियों के लिए स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने की पेशकश भी बढ़ाई है.

इससे पहले पिछले महीने माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की पात्र टीमों समेत करीब 60,000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक निकास पैकेज देने की पेशकश की थी. यह संख्या माइक्रोसॉफ्ट के कुल कर्मचारियों की करीब एक चौथाई थी.

गूगल का कहना है कि भारत में बड़े पैमाने पर छंटनी की खबरें गलत हैं. कंपनी के मुताबिक, गूगल क्लाउड के छोटे संगठनात्मक बदलाव से करीब 30 पद प्रभावित हुए हैं.

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(Report: Business today)