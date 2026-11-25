Utpanna Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और विधि-विधान से श्रीहरि की आराधना करते हैं. मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं. बता दें कि हर महीने दो एकादशी तिथियां पड़ती हैं. इनमें एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है.

और पढ़ें

मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं. इस तिथि का विशेष धार्मिक महत्व है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था. इसलिए जो भक्त पहली बार एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए उत्पन्ना एकादशी का दिन खास माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पारण किस समय किया जाएगा. साथ ही जानिए इससे जुड़ी पौराणिक कथा.

उत्पन्ना एकादशी 2026 कब है? (Utpanna Ekadashi 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 दिसंबर 2026 को रात 11 बजकर 3 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, इस तिथि का समापन 4 दिसंबर को रात 11 बजकर 44 मिनट पर होगा. ऐसे में इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 4 दिसंबर 2026 को रखा जाएगा.

Advertisement

उत्पन्ना एकादशी 2026 पारण का समय (Utpanna Ekadashi 2026 Paran Time)

एकादशी का व्रत पूरा करने के बाद द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है. यानी अगले दिन सुबह भगवान विष्णु की पूजा के बाद व्रत खोला जाता है. इस बार उत्पन्ना एकादशी का पारण 5 दिसंबर 2026, शनिवार को होगा. इस दिन व्रत पारण का समय सुबह 6 बजकर 59 मिनट से 9 बजकर 4 मिनट तक रहेगा. वहीं, द्वादशी तिथि का समापन रात 12 बजकर 51 मिनट पर होगा.

उत्पन्ना एकादशी 2026 पूजा शुभ मुहूर्त (Utpanna Ekadashi 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:10 से 6:04 बजे तक

प्रातः संध्या: सुबह 5:37 से 6:59 बजे तक

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:50 से दोपहर 12:32 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:55 से 2:37 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:21 से 5:49 बजे तक

सायाह्न संध्या: शाम 5:24 से 6:45 बजे तक

उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा (Utpanna Ekadashi Vrat Katha)

पौराणिक कथा के अनुसार, पुराने समय में मुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था. उसने देवताओं और ऋषि-मुनियों को परेशान कर रखा था. एक बार उसने भगवान विष्णु पर भी हमला करने की कोशिश की. राक्षस से युद्ध करते हुए भगवान विष्णु कुछ समय के लिए विश्राम करने लगे. तभी मुर ने उन पर वार करने की योजना बनाई.

Advertisement

इसी दौरान भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई. इस देवी ने मुर राक्षस को युद्ध में हरा दिया और उसका अंत कर दिया. जब भगवान विष्णु की नींद खुली, तो उन्होंने देवी के पराक्रम को देखकर प्रसन्नता जताई.

भगवान विष्णु ने देवी को वरदान मांगने के लिए कहा. तब देवी ने उनसे भक्तों के कल्याण का वर मांगा. इस पर भगवान ने कहा कि मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उनका प्राकट्य हुआ है, इसलिए उनका नाम एकादशी होगा. साथ ही उन्होंने वरदान दिया कि इस तिथि पर जो भी भक्त व्रत रखकर उनकी पूजा करेगा, उसे पुण्य फल प्राप्त होगा. मान्यता है कि तभी से इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की पूजा करने का भी विधान है.

---- समाप्त ----