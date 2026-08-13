मंदिर के बाहर बच्चे के साथ बैठी महिला भिखारी को चप्पलों से पीटा, वीडियो वायरल होते ही FIR दर्ज

पंजाब के कपूरथला में ऐतिहासिक माता श्री भद्रकाली मंदिर के बाहर बच्चे के साथ बैठी एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. वीडियो में एक व्यक्ति महिला को चप्पलों से पीटता दिखाई दे रहा है. आसपास मौजूद लोगों ने उसे रोकने और महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने महिला पर लात से भी हमला किया.

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घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. महिला आयोग और ह्यूमन राइट्स कोर कमेटी की ओर से भी पुलिस से कार्रवाई की मांग की गई. इसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू की. महिला की ओर से अभी तक इस घटना को लेकर पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है.

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पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में वीडियो में महिला के साथ मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान कर ली गई है. आरोपी की पहचान विकास शर्मा पुत्र पवन कुमार, निवासी शेखपुर के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह मंदिर के सामने ही दुकान चलाता है.

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बच्चों की बाइक से छेड़छाड़ पर भड़का आरोपी

सूत्रों के अनुसार, घटना के पीछे बच्चों द्वारा आरोपी की बाइक से कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि मंदिर के गेट के बाहर महिला अपने बच्चों के साथ बैठी थी. इसी दौरान बच्चों ने कथित तौर पर आरोपी की बाइक के साथ छेड़छाड़ की, जिससे वह नाराज हो गया.

इसके बाद गुस्से में आरोपी ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी. वीडियो में वह चप्पलों से महिला को पीटता नजर आता है. आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने महिला पर लात से हमला किया. पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया.

देखें वीडियो...

वायरल वीडियो सामने आने के बाद महिला आयोग की ओर से मामले में कार्रवाई की मांग की गई. ह्यूमन राइट्स कोर कमेटी ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ कदम उठाने की मांग की. इसके बाद पुलिस ने शिकायत का इंतजार करने के बजाय वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई.

पुलिस ने सूमोटो संज्ञान लेकर दर्ज की FIR

डीएसपी सब-डिवीजन डॉ. शीतल सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच के दौरान मारपीट करने वाले व्यक्ति की पहचान शेखपुर का रहने वाला विकास शर्मा पुत्र पवन कुमार के तौर पर हुई है. उन्होंने बताया कि आरोपी मंदिर के सामने दुकान करता है. पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर सूमोटो नोटिस लेते हुए थाना सिटी में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस की टीमें उसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. मामले में वायरल वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है और घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.

महिला की शिकायत के बिना पुलिस ने लिया एक्शन

इस मामले की खास बात यह है कि पीड़ित महिला की ओर से अब तक पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है. इसके बावजूद वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने सूमोटो कार्रवाई शुरू की. महिला आयोग और ह्यूमन राइट्स कोर कमेटी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई है.

फिलहाल, पुलिस आरोपी विकास शर्मा की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. मंदिर के बाहर हुई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई से मामले ने जोर पकड़ लिया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है.

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