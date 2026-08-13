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इंस्टाग्राम पर दोस्ती, एक साल का प्यार... स्टेशन पर शादी के कुछ घंटे बाद 19 साल की दुल्हन की मौत

बिहार के पूर्णिया में 19 साल की मनीषा कुमारी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेमी दिलखुश कुमार से पूर्णिया जंक्शन पर शादी की. शादी के कुछ घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है. जानें क्या है ये पूरा मामला?

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

Bride Dies After Marriage: बिहार के पूर्णिया जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें एक प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया. 19 साल की एक युवती ने परिवार की मर्जी के खिलाफ अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ दिया था. दोनों ने सोमवार को पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन परिसर में शादी की और एक-दूसरे को पति-पत्नी मान लिया. लेकिन शादी के कुछ ही घंटे बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने युवती के प्रेमी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मृतका की पहचान 19 साल की मनीषा कुमारी के रूप में हुई है, जो अररिया जिले के नगर थाना क्षेत्र के बटरबाड़ी की रहने वाली थी. मनीषा बीए पार्ट-1 की छात्रा थी और करीब एक साल से 20 वर्षीय दिलखुश कुमार के साथ रिश्ते में थी. दिलखुश अररिया के पलासी का रहने वाला है और इंटरमीडिएट का छात्र बताया जा रहा है. पुलिस के मुताबिक दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी और धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत और नजदीकियां बढ़ती गईं. करीब एक साल तक चले इस रिश्ते के बाद दोनों ने साथ जिंदगी शुरू करने का फैसला किया.

बताया जा रहा है कि मनीषा के परिवार ने उसकी शादी किसी दूसरे युवक से तय कर दी थी. मनीषा इस रिश्ते से खुश नहीं थी और वह दिलखुश के साथ रहना चाहती थी. इसके बाद दोनों ने घर छोड़कर साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया. सोमवार 10 अगस्त को करीब 11:30 बजे दिलखुश मनीषा को अररिया से लेकर निकला. दोनों करीब 2 बजे पूर्णिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचे.

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स्टेशन पर दोनों के साथ परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था और शादी की कोई पारंपरिक रस्म भी नहीं हुई. इसी दौरान दिलखुश ने स्टेशन परिसर में मनीषा की मांग में सिंदूर भर दिया और उसे अपनी पत्नी घोषित कर दिया. इसके बाद दोनों ने स्टेशन पर ही रात बिताई. दिलखुश ने उसी शाम अपनी शादी की तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की. कुछ घंटों के लिए ऐसा लगा कि दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी है.

लेकिन सोमवार शाम को अचानक मनीषा की तबीयत बिगड़ गई. दिलखुश और मनीषा रामबाग की तरफ से सिटी काली मंदिर में पूजा करने के लिए पैदल जा रहे थे. दिन काफी गर्म था और रास्ते में मनीषा ने तेज चक्कर आने की शिकायत की. कुछ ही देर में उसकी हालत खराब होने लगी, जिसके बाद दिलखुश ने उसे सड़क किनारे बैठाया और स्थानीय लोगों से मदद मांगी. स्थानीय लोगों की मदद से मनीषा को सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल (GMCH), पूर्णिया ले जाया गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने मनीषा का इलाज शुरू किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ. इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई. मनीषा की मौत की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में हड़कंप मच गया. मनीषा के भाई के मुताबिक, परिवार उसके घर से गायब होने के बाद से ही उसकी तलाश कर रहा था. इसी दौरान इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर देखने के बाद परिवार के लोग दिलखुश के घर भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां से लौटा दिया गया.

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इसके बाद सोमवार शाम दिलखुश के दोस्तों ने मनीषा की मौत की जानकारी उसके परिवार को दी. घटना की सूचना मिलने के बाद केहाट थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत की सही वजह का पता लगाया जा सके. पुलिस, फिलहाल इस मामले में सभी संभावित पहलुओं से जांच कर रही है. मनीषा की अचानक हुई मौत ने इस पूरी घटना को और भी संदिग्ध बना दिया है.

पुलिस के मुताबिक, दिलखुश कुमार फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस अररिया से दोनों के निकलने से लेकर पूर्णिया जंक्शन पहुंचने और वहां शादी करने तक की पूरी टाइमलाइन खंगाल रही है. इसके साथ ही सिटी काली मंदिर के पास मनीषा की तबीयत अचानक बिगड़ने और अस्पताल में उसकी मौत की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है. 

पुलिस ने बताया कि मनीषा की मौत की सही वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल पुलिस ने किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सभी संभावित एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी है.

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