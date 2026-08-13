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फैक्ट चेक: महिला यात्री से बदसलूकी के बाद बस कंडक्टर की पिटाई वाला ये वीडियो स्क्रिप्टेड है

इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें महिला एक बस में चढ़ती हुई दिखाई देती है. उसी दौरान बस कंडक्टर महिला को गलत तरीके से छूता हुआ नजर आता है. इसके बाद एक लड़का कंडक्टर को बस से नीचे उतारकर सड़क पर लाता है और उसे कई थप्पड़ मारता है.

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आजतक फैक्ट चेक

दावा
इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बस कंडक्टर एक महिला यात्री को गलत तरीके से छूता है, जिसके बाद एक लड़का कंडक्टर की जमकर पिटाई कर देता है.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये किसी असल घटना का वीडियो नहीं है. ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, यानी इसमें दिख रहे लोग एक्टिंग कर रहे हैं.

एक महिला के साथ बदसलूकी का बताकर एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इसमें महिला एक बस में चढ़ती हुई दिखाई देती है. उसी दौरान बस कंडक्टर महिला को गलत तरीके से छूता हुआ नजर आता है.

इसके बाद एक लड़का कंडक्टर को बस से नीचे उतारकर सड़क पर लाता है और उसे कई थप्पड़ मारता है. वीडियो के साथ लोग लिख रहे हैं कि महिला के साथ दुर्व्यवहार करने पर इस लड़के ने बस कंडक्टर को अच्छी तरह सबक सिखाया.

एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा, “सही किया. अगर ऑन थे स्पॉट खुराख-पानी मिल जाए तो दुनिया सुधार जाए.” 

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आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये किसी असल घटना का वीडियो नहीं है. ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है, यानी इसमें दिख रहे लोग एक्टिंग कर रहे हैं.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये मोहम्मद हसन मिर्जा नाम के एक फेसबुक अकाउंट की पोस्ट में मिला. बायो सेक्शन में दी गई जानकारी के मुताबिक वो बांग्लादेश के चट्टोग्राम के रहने वाले है.

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इस वीडियो के आखिर में इसमें दिख रहे लोग एक साथ खड़े होते हैं और बताया जाता है कि ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है. इसके अलावा लोगों से वीडियो को लाइक और शेयर करने की अपील भी की जाती है.

हसन मिर्जा के फेसबुक पेज पर ऐसे ढेरों स्क्रिप्टेड विडियोज मौजूद हैं. इन वीडियोज में महिला का किरदार निभाने वाला शख्स भी कोई पुरुष ही होता है. वायरल वीडियो में जिस महिला को दिखाया गया है, असली वीडियो के आखिर में देखने पर वो भी एक पुरुष ही नजर आता है.

साफ है कि जिस वीडियो को महिला से छेड़छाड़ के बाद बस कंडक्टर की पिटाई का बताकर शेयर किया जा रहा है, वो असल में एक स्क्रिप्टेड वीडियो है. यानी इसमें नजर आ रहे लोग एक्टिंग कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
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क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
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