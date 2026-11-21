प्रधानमंत्री मोदी आज पटना पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने नीतीश सेतु का उद्घाटन किया. कार्यक्रम से पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की. नीतीश सेतु पर पीएम मोदी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कदमताल करते दिखे. चिराग पासवान भी पीएम मोदी के साथ नजर आए. एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार से मुलाकात से लेकर पुल के उद्घाटन और कदमताल तक, बिहार की सियासत के दिग्गजों के बीच दिखी ये तस्वीरें चर्चा में है.

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नीतीश सेतु के दोनों तरफ आयोजन स्थल पर लोगों की भीड़ देखने को मिली. प्रधानमंत्री ने अपना 'गमछा' लहराकर लोगों का अभिवादन किया. खास बात यह रही कि एयरपोर्ट पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का स्वागत किया. दोनों नेताओं के एक-दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाते हुए तस्वीरें भी साझा की गई. पीएम मोदी ने तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि नीतीश कुमार से मुलाकात कर उन्हें बहुत खुशी हुई.

सब नीतीशमय हो गया है: सम्राट चौधरी

कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पीएम मोदी के साथ कदमताल करते नजर आए. उन्होंने कार्यक्रम के पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर न लगाए जाने को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह पुल नीतीश कुमार के नाम पर बना है. उन्होंने कहा, 'लोग चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी का फोटो नहीं लगा है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह पूरा पुल ही नीतीश कुमार के नाम पर हो गया.' सम्राट चौधरी ने कहा कि सब नीतीशमय हो गया है.

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नीती सेतु डबल इंजन सरकार का विजन: चिराग पासवान

इस कार्यक्रम में चिराग पासवान भी नजर आए. चिराग पासवान ने नीतीश सेतु को डबल इंजन सरकार का विजन बताया. उन्होंने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी और बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लगातार विकास परियोजनाएं पूरी हो रही हैं. चिराग ने नीतीश कुमार को अभिभावक बताते हुए पुल निर्माण में उनके योगदान की सराहना की और कहा कि विकसित भारत का सपना विकसित बिहार के बिना पूरा नहीं हो सकता.

तेजस्वी ने बोला हमला

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार आने से पहले आईने के सामने खड़े होकर यह सोचना चाहिए कि जिस सेतु का उद्घाटन करने वह आ रहे हैं, उसमें उनका एक कण और फूटी कौड़ी का भी योगदान क्यों नहीं है. तेजस्वी ने पीएम मोदी से बिहार को किए गए वादों और कथित झूठ को फिर से दोहराने को भी कहा.

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