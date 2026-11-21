Garuda Purana: हिंदू धर्म में जन्म और मृत्यु को जीवन का अटल सत्य माना गया है. मान्यता है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित है. हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार से जुड़ी कई परंपराओं का पालन किया जाता है. इन्हीं में से एक परंपरा है मृतक के शव को अकेला न छोड़ना. आपने भी देखा होगा कि जब घर में किसी की मृत्यु होती है, तो परिजन शव के पास बैठते हैं. रात में भी कोई न कोई व्यक्ति उसके पास मौजूद रहता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? गरुड़ पुराण में इससे जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख मिलता है. आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह.

और पढ़ें

शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ते?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन उसका अपने परिवार और घर से मोह तुरंत समाप्त नहीं होता. गरुड़ पुराण की प्रचलित व्याख्याओं में बताया जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने परिजनों और परिचित स्थानों के आसपास रहती है. इसी वजह से अंतिम संस्कार होने तक मृतक के शरीर का सम्मान और देखभाल करना जरूरी माना जाता है.

मान्यता है कि शव को अकेला छोड़ने से उसके अपमान या अनदेखी की स्थिति बन सकती है. इसलिए परिवार का कोई सदस्य उसके पास बैठता है और अंतिम संस्कार होने तक शरीर की देखभाल करता है. इसे मृतक के प्रति सम्मान और अंतिम विदाई का हिस्सा भी माना जाता है.

रात में भी शव के पास क्यों रहते हैं परिजन?

Advertisement

हिंदू परंपराओं में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु रात में हो जाती है, तो कई जगहों पर अंतिम संस्कार अगले दिन किया जाता है. इस दौरान शव को घर में रखा जाता है और परिजन उसके पास मौजूद रहते हैं.

धार्मिक मान्यता के अनुसार, रात के समय शव को अकेला छोड़ना उचित नहीं माना जाता. इसलिए उसके पास दीपक जलाया जाता है और परिवार का कोई सदस्य पूरी रात वहीं बैठता है. ऐसा मृतक के शरीर की सुरक्षा और सम्मान बनाए रखने के लिए किया जाता है.

शव के पास दीपक क्यों जलाया जाता है?

अंतिम संस्कार से पहले शव के पास दीपक जलाने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं में दीपक को प्रकाश, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है. माना जाता है कि दीपक जलाने से आसपास का वातावरण शांत और पवित्र बना रहता है. इसके साथ ही परिजन मृतक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं.

शव की देखभाल करना क्यों जरूरी माना जाता है?

अंतिम संस्कार होने तक मृतक के शरीर को साफ-सुथरा और सुरक्षित रखना जरूरी होता है. शव को खुला या असुरक्षित छोड़ने से कीड़े-मकोड़े या दूसरे जीव उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसलिए परिजन उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करते हैं. यह परंपरा मृत व्यक्ति के प्रति परिवार के सम्मान और जिम्मेदारी को भी दिखाती है.

Advertisement

क्या कहता है गरुड़ पुराण?

गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है. इसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत के जरिए मृत्यु, आत्मा, कर्म और परलोक से जुड़ी बातें बताई गई हैं. इसमें मृत्यु के बाद होने वाले संस्कारों का भी खास महत्व बताया गया है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए विधि-विधान से अंतिम संस्कार करना जरूरी माना जाता है. इसी वजह से शव को अकेला न छोड़ने की परंपरा भी निभाई जाती है. हालांकि, अलग-अलग जगहों और परिवारों में इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो सकती हैं.

---- समाप्त ----