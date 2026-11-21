अहमदाबाद के पालडी इलाके में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक बहू ने अपनी 79 वर्षीय बुजुर्ग सास को प्रतिबंधित नशीली गोलियां खिलाकर अर्ध-बेहोशी की हालत में रखा और उनके बैंक खाते से 1.84 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर कर ली. बेटे की मौत के बाद जब सास अपनी बहू के साथ रह रही थीं, तब बहू ने दवा का प्रिस्क्रिप्शन बदलकर उन्हें नशीली गोली खिला दी थी. इस मामले में बुजुर्ग महिला ने पालडी पुलिस स्टेशन में अपनी बहू के खिलाफ विश्वासघात और धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है.

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पुलिस शिकायत के मुताबिक पालडी में रहने वाली 79 वर्षीय जयश्रीबेन के बेटे अभिषेक का साल 2024 में निधन हो गया था. इसके बाद वह अपनी बहू अंकिता और पोती के साथ रह रही थीं. बेटे की मौत के बाद अंकिता ने झगड़ा करके और भावनात्मक दबाव डालकर जयश्रीबेन के HDFC बैंक के संयुक्त खाते (जॉइंट अकाउंट) में अपना नाम जुड़वा लिया था. इसके बाद घर के खर्च के बहाने डरा-धमकाकर कोरे चेक पर हस्ताक्षर लेना शुरू कर दिया.

ऐसे खुला बहू का शातिर राज

आरोपी बहू ने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में खुद या किसी साथी के माध्यम से प्रतिबंधित नशीली दवा ('Tab Trika 0.5') लिखवाकर पालडी के मेडिकल स्टोर से हासिल कर ली थी. वह अपनी सास को नियमित रूप से यह दवा खिलाती थी, जिसके कारण जयश्रीबेन को लगातार सुस्ती और चक्कर आते रहते थे और उन्हें बार-बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता था. सितंबर 2025 में जयश्रीबेन की तबीयत बहुत बिगड़ गई और वे अपनी बेटी कोषा को भी पहचान नहीं पा रही थीं. बेटी ने उन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती कराया.

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वहां ब्लड रिपोर्ट से पता चला कि उन्हें नशीली दवाएं दी जा रही थीं. इस बात पर शक होने पर बेटी और दामाद ने बैंक खातों की जांच करवाई. जांच में सामने आया कि अंकिता ने हस्ताक्षर किए हुए खाली चेक के जरिए HDFC बैंक से अपने खाते और म्यूचुअल फंड में लाखों रुपये ट्रांसफर किए थे. इसके अलावा उन्होंने अपने दिवंगत पति अभिषेक के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके कोटक महिंद्रा बैंक के खाते से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 1,84,70,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे. पालड़ी पुलिस ने बहु अंकिता के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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