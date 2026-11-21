जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए क्या जरूरी है? क्या सिर्फ अकादमिक डिग्री ही काफी है, या फिर युवाओं को प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने और बदलते हालात के साथ खुद को ढालने की भी जरूरत है? आजतक मास्टरक्लास 2026 में TVTN के मैनेजिंग एडिटर पाणिनि आनंद के साथ बातचीत के दौरान यूपीएससी कोच अवध ओझा ने इन सभी सवालों पर बेबाकी से अपनी बात रखी.

और पढ़ें

एक शिक्षक और पूर्व यूपीएससी एस्पिरेंट के रूप में अपने अनुभव साझा करते हुए ओझा ने पारंपरिक सोच पर सवाल उठाने, विषयों को रटने के बजाय समझने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया. उन्होंने युवाओं से यह भी कहा कि वे सरकारी नौकरी के पारंपरिक मोह से बाहर निकलें और स्किल डेवलपमेंट के जरिए मौजूद अवसरों को पहचानें.

भारत को ज्यादा स्किल्ड युवाओं की जरूरत क्यों है?

रोजगार और बढ़ती प्रतिस्पर्धा को लेकर उठ रही चिंताओं पर बात करते हुए अवध ओझा ने कहा कि भारत में नौकरियों की उतनी कमी नहीं है, जितनी सही स्किल्स वाले लोगों की है.

उन्होंने कहा, "आज युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक स्किल्स की कमी है. शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों को उलझाने के बजाय समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाए."

Advertisement

अपनी बात को समझाते हुए उन्होंने एक ऐसे युवक का उदाहरण दिया, जिसने एमएससी (MSc) की डिग्री पूरी करने के बाद प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली और बार्बर (हेयर स्टाइलिस्ट) के रूप में काम कर रहा था. ओझा के मुताबिक, वह युवक हर महीने करीब 50,000 रुपये कमा रहा था. उन्होंने बताया कि यह उदाहरण साबित करता है कि काम के पारंपरिक दर्जे की परवाह किए बिना प्रैक्टिकल स्किल्स रोजगार के सार्थक अवसर पैदा कर सकते हैं.

अवध ओझा ने कहा, "हर कोई IAS अधिकारी नहीं बन सकता. किसी को एंटरप्रेन्योर बनना होगा, किसी को बिजनेसमैन बनना होगा, और किसी को एक अलग दिशा में पहला कदम उठाना होगा."

उन्होंने छात्रों से उस 'सामंतवादी मानसिकता' से बाहर निकलने की अपील भी की, जो लोगों को कुछ खास पेशों को नीची नजर से देखने पर मजबूर करती है. उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने सात महीने तक एक रेस्टोबार में काम किया था और किसी भी ईमानदार काम को करने में कोई शर्म नहीं है.

UPSC की तैयारी: जानकारी का खेल या समझ का?

जब उनसे पूछा गया कि यूपीएससी की तैयारी ज्ञान हासिल करने के बारे में ज्यादा है या सही मानसिकता (माइंडसेट) विकसित करने के बारे में, तो ओझा ने अवधारणाओं (कॉन्सेप्ट्स) को समझने और विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ने पर जोर दिया.

Advertisement

उन्होंने कहा, "यूपीएससी की तैयारी मुख्य रूप से समझ (अंडरस्टैंडिंग) का खेल है. आपको विषय को सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि समझना है."

अपना नजरिया स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति और इतिहास एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं. उनके अनुसार, इन आपसी संबंधों को समझने से अभ्यर्थियों में एक व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है, जो आगे चलकर नीति निर्माता (पॉलिसीमेकर) बनने वालों के लिए बेहद जरूरी है. उन्होंने समझाया कि भौगोलिक परिस्थितियां आर्थिक विकास को प्रभावित करती हैं, और वही आगे चलकर राजनीतिक ढांचे व ऐतिहासिक घटनाक्रम को आकार देती हैं.

ओझा ने बुनियादी बातों (बेसिक्स) को मजबूत करने पर भी जोर दिया. अपने 25 साल के टीचिंग करियर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिन छात्रों की बुनियादी अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं, वे प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं. उन्होंने अभ्यर्थियों को पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करने और अपने फंडामेंटल्स मजबूत करने की सलाह देते हुए कहा, "प्रतियोगिता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं है; यह अभ्यास (प्रैक्टिस) का नतीजा है."

क्या प्रेम और महत्वाकांक्षा साथ चल सकते हैं?

बातचीत के दौरान खास तौर पर युवाओं के संदर्भ में रिश्तों, प्रेम और करियर की महत्वाकांक्षाओं पर भी चर्चा हुई. प्रेम, महत्वाकांक्षा और निजी चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने के सवाल पर ओझा ने कहा कि रिश्तों का असर व्यक्ति के विकास पर सकारात्मक होना चाहिए.

Advertisement

उन्होंने कहा, "अगर आपकी दोस्ती आप दोनों को आगे बढ़ने में मदद कर रही है, तो वह अच्छी दोस्ती है. अगर आपका रिश्ता दोनों को ऊपर उठा रहा है, तो वह एक अच्छा रिश्ता है."

उन्होंने आगे समझाया कि महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते समय युवाओं को रिश्तों से बचने की जरूरत नहीं है. इसके बजाय, उन्हें यह परखना चाहिए कि उनके रिश्ते उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं. ऐतिहासिक संदर्भों और किस्सों के जरिए ओझा ने उन रिश्तों के बीच का फर्क समझाया जो इंसान को कुछ बड़ा करने की प्रेरणा देते हैं और उन रिश्तों के बीच जो लक्ष्य से भटकाते हैं. उन्होंने पेशेवर महत्वाकांक्षाओं और निजी रिश्तों को एक-दूसरे का विरोधी मानने के खिलाफ भी आगाह किया और कहा कि जब लक्ष्य को लेकर स्पष्टता हो, तो दोनों साथ-साथ चल सकते हैं.

आजादी के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता क्यों जरूरी है?

आर्थिक आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के संबंध को रेखांकित करते हुए अवध ओझा ने कहा कि व्यक्ति जीवन में क्या फैसले ले सकता है, यह तय करने में आर्थिक मजबूती बड़ी भूमिका निभाती है.

उन्होंने कहा, "आर्थिक आजादी ही सामाजिक आजादी की ओर ले जाती है." उन्होंने समझाया कि आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने निजी और पेशेवर जीवन पर बेहतर नियंत्रण देती है. इस संदर्भ में उन्होंने अभिनेत्री नीना गुप्ता का उदाहरण देते हुए कहा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता लोगों को सामाजिक अपेक्षाओं के बावजूद अपनी शर्तों पर फैसले लेने की आजादी दे सकती है. ओझा के मुताबिक, युवाओं को सामाजिक दबावों के आगे झुकने के बजाय अपनी क्षमताएं बढ़ाने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने पर ध्यान देना चाहिए.

Advertisement

असफलता से कैसे निपटें युवा?

जब उनसे पूछा गया कि लगातार मेहनत करने के बावजूद लक्ष्य हासिल न कर पाने पर छात्रों को क्या करना चाहिए, तो ओझा ने असफलता की पारंपरिक परिभाषा को ही चुनौती दी. उन्होंने कहा, "असफलता जैसी कोई चीज उस रूप में नहीं होती जैसा लोग सोचते हैं. मध्यम वर्ग के लोग या तो जीतते हैं या सीखते हैं."

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभ्यर्थियों को केवल अंधी मेहनत पर निर्भर रहने के बजाय तैयारी की रणनीति, कॉन्सेप्ट की स्पष्टता और निरंतर अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने युवाओं को यह भी सलाह दी कि एक ही गलती को बार-बार दोहराने के बजाय वे यह पहचानें कि उन्हें कब अपना तरीका बदलने की जरूरत है.

क्या AI ले सकता है शिक्षक की जगह?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए मिल रही जानकारी के अथाह भंडार के बीच एक छात्र ने ओझा से पूछा कि युवा यह कैसे तय करें कि किस जानकारी पर भरोसा किया जाए. इसके जवाब में उन्होंने सीखने की प्रक्रिया में शिक्षकों और मार्गदर्शकों के निरंतर महत्व को रेखांकित किया.

उन्होंने कहा, "AI चाहे जितना भी एडवांस क्यों न हो जाए, वह कभी भी गुरु के महत्व को खत्म नहीं कर पाएगा."

ओझा के मुताबिक, केवल जानकारी तक पहुंच होने का मतलब समझ विकसित होना नहीं है. जानकारी की सही व्याख्या करने, दृष्टिकोण बनाने और ज्ञान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए छात्रों को मार्गदर्शन की जरूरत होती है. उन्होंने युवाओं से यह भी आग्रह किया कि वे तकनीकी बदलावों, खासकर एआई के साथ कदम मिलाकर चलें और स्किल डेवलपमेंट को अपनी शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाएं.

Advertisement

बातचीत के अंत में अवध ओझा ने युवाओं से पारंपरिक करियर उम्मीदों से आगे बढ़ने, प्रैक्टिकल स्किल्स विकसित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया. उनका मुख्य संदेश यही था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षाएं पास करना नहीं होना चाहिए, बल्कि युवाओं को दुनिया को समझने, समस्याओं को सुलझाने और सही फैसले लेने के योग्य बनाना होना चाहिए.

---- समाप्त ----