आजतक मास्टरक्लास के 'सफलता का सिलेबस' सेशन में एलन करियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर राजेश माहेश्वरी शामिल हुए. करीब 40 साल से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय राजेश माहेश्वरी ने इस दौरान एलन की शुरुआत, अपने संघर्ष, पढ़ाने के जुनून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता के मंत्र बताए, उन्होंने बताया कि कैसे आठ छात्रों से शुरू हुआ सफर आज लाखों छात्रों तक पहुंच चुका है और संस्थान में करीब 20 हजार लोग काम कर रहे हैं.

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राजेश माहेश्वरी ने बताया कि उन्होंने साल 1986 में पढ़ाना शुरू किया था, इसके बाद अपने पिता लक्ष्मीनारायण माहेश्वरी के साथ मिलकर 18 अप्रैल 1988 को एलन की स्थापना की. शुरुआत महज आठ छात्रों से हुई थी, आज तक संस्थान करीब 44.5 लाख बच्चों को पढ़ा चुका है, उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनका पढ़ाने का कोई बड़ा प्लान नहीं था, वह कोटा पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहे थे, इसी दौरान एक छात्र उनके पास पढ़ने आया. पहले वह अपनी कुछ समस्याएं समझने के लिए आया, लेकिन धीरे-धीरे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ने लगी.

राजेश माहेश्वरी ने बताया कि उस छात्र के पिता ने उन्हें मेहनत के बदले 150 रुपये दिए थे, उस समय उनके पिता का कैंसर से निधन हो चुका था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन 150 रुपये का उनके लिए काफी महत्व था, उन्होंने सबसे पहले वह पैसे अपनी मां को दिए. इसके बाद एक छात्र से दो और फिर धीरे-धीरे कई छात्र उनके पास पढ़ने आने लगे, पॉलिटेक्निक के फाइनल ईयर तक उनके पास करीब 100 छात्र हो गए थे.

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पढ़ाने के काम से हो गया प्यार

राजेश माहेश्वरी ने बताया कि शुरुआत में उनका सपना रेलवे में नौकरी करने और मुंबई जाने का था, लेकिन जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो धीरे-धीरे इस काम से मोहब्बत हो गई, उन्हें सबसे ज्यादा खुशी तब मिली, जब उनके पढ़ाए हुए कमजोर छात्र भी इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे.

उन्होंने बताया कि एलन को आगे बढ़ाने में उनके तीनों भाइयों का भी बड़ा योगदान रहा. चारों भाइयों ने अपनी-अपनी जिम्मेदारी संभाली, किसी ने फिजिक्स पढ़ाई, किसी ने मैथ्स और किसी ने संस्थान के दूसरे कामों को संभाला. आज परिवार की अगली पीढ़ी भी इस काम से जुड़ चुकी है.

सफलता के लिए कितने घंटे पढ़ना जरूरी?

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई के घंटों को लेकर राजेश माहेश्वरी ने कहा कि सफलता के लिए पढ़ाई का कोई तय समय नहीं होता, जरूरी यह है कि छात्र कितने मन से पढ़ाई करता है, उन्होंने कहा कि अगर कोई छात्र एक घंटे भी पूरे मन से पढ़ता है तो वह भी फायदेमंद है. पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए. फिल्म देखने जाना हो, दोस्तों से मिलना हो या परिवार के साथ समय बिताना हो, हर काम के पीछे यह भावना होनी चाहिए कि इससे थोड़ा आराम मिलेगा और फिर बेहतर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे. उनके मुताबिक, जब छात्र की सोच इस तरह की हो जाती है तो वह अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हो जाता है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

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आईआईटी के लिए मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर फोकस जरूरी

राजेश माहेश्वरी ने कहा कि अगर किसी छात्र का लक्ष्य आईआईटी में दाखिला लेना है तो उसे मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ध्यान देना चाहिए, वहीं मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर अच्छी पकड़ बनानी होगी. उन्होंने सेल्फ स्टडी को सबसे जरूरी बताया, उनका कहना है कि एक शिक्षक पूरी क्लास को एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन सभी छात्रों का चयन नहीं होता, जिन छात्रों का चयन होता है, वे क्लास के बाद खुद भी अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं, इसलिए सिर्फ कोचिंग पर निर्भर रहने के बजाय खुद पढ़ना और अपनी तैयारी को परखना जरूरी है.

बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं आईआईटी का एग्जाम

कोचिंग के बिना आईआईटी की परीक्षा पास करने के सवाल पर राजेश माहेश्वरी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल संभव है. स्कूल और कॉलेज में अच्छी पढ़ाई करके भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों की जरूरत तभी पड़ती है, जब छात्रों को अतिरिक्त मार्गदर्शन और तैयारी की जरूरत महसूस होती है, उनका मानना है कि पढ़ाई में खुद की मेहनत सबसे ज्यादा मायने रखती है.

पढ़ाई के लिए सुबह 5 बजे उठना जरूरी नहीं

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छात्रों के लिए टाइम टेबल बनाने के सवाल पर राजेश माहेश्वरी ने कहा कि वह कभी किसी छात्र को सुबह पांच बजे उठने की सलाह नहीं देते, उनके मुताबिक, अगर किसी छात्र को सुबह आठ बजे उठकर अच्छी तरह पढ़ाई करने में मदद मिलती है तो उसे उसी समय पढ़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी भी काम के लिए खुद पर बेवजह दबाव नहीं बनाना चाहिए, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए जुनून होना जरूरी है. आज देश में हर क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है. ऐसे में जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का जुनून होना चाहिए.

असफलता से निराश न हों, किसी दूसरी दिशा में भी मिल सकती है सफलता

राजेश माहेश्वरी ने अपने जीवन का उदाहरण देते हुए बताया कि वह खुद आईआईटी की परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनकी पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई थी और उस समय आईआईटी की परीक्षा अंग्रेजी में होती थी, इसके बाद उन्होंने राजस्थान पीईटी की परीक्षा दी, लेकिन उसमें भी उनका चयन नहीं हुआ. फिर उन्होंने पॉलिटेक्निक में दाखिला लिया और पढ़ाना शुरू कर दिया. आज उसी काम से उन्होंने एक बड़ा संस्थान खड़ा किया है, उन्होंने छात्रों को सलाह दी कि अगर किसी एक क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है तो निराश होने की जरूरत नहीं है. हो सकता है कि किसी दूसरे क्षेत्र में उनसे भी बड़ी सफलता उनका इंतजार कर रही हो. उनके मुताबिक, जरूरी है कि इंसान हिम्मत न हारे और जिस काम में उसकी रुचि हो, उसे पूरी लगन से करे.

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शिक्षक का काम बच्चों को रास्ता दिखाना है

शिक्षकों की भूमिका पर बात करते हुए राजेश माहेश्वरी ने कहा कि एक शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों को सही रास्ता दिखाना भी है. शिक्षक को हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, उन्होंने अपने पुराने दिनों का जिक्र करते हुए बताया कि पहले वह छात्रों को सख्ती से पढ़ाते थे और लापरवाही करने पर डांटते भी थे. उन्होंने कहा कि उनके बचपन में कोटा की जिस कॉलोनी में वह रहते थे, वहां ज्यादातर परिवार फैक्ट्रियों में नौकरी करते थे. माता-पिता के पास बच्चों को कारोबार कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते थे। ऐसे में वे पढ़ाई को ही बच्चों के बेहतर भविष्य का रास्ता मानते थे. इसी वजह से पूरी कॉलोनी में पढ़ाई का माहौल था.

राजेश माहेश्वरी के मुताबिक, बच्चों को मेहनत और पढ़ाई का महत्व समझाना जरूरी है, क्योंकि सही मार्गदर्शन और लगन ही उनके भविष्य की दिशा तय करते हैं.

हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले छात्र भी बन सकते हैं डॉक्टर और कलेक्टर

हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों के सामने अंग्रेजी भाषा की वजह से आने वाली चुनौतियों पर राजेश माहेश्वरी ने कहा कि भाषा को सफलता के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए, उन्होंने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने खुद हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है और कई ऐसे छात्र देखे हैं, जिन्होंने हिंदी माध्यम से पढ़कर बड़ी सफलता हासिल की. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए बताया कि कोटा के पास के एक छात्र डॉ. विक्रांत पांडे ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने के बावजूद मेडिकल की पढ़ाई में सफलता हासिल की और आगे चलकर आईएएस बने, उन्होंने अहमदाबाद के कलेक्टर के रूप में भी काम किया.

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राजेश माहेश्वरी ने कहा कि उनके विचार से शिक्षा में भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, उन्होंने चीन और रूस का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां अपनी भाषा में पढ़ाई और काम होता है. हमें भी अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा की जरूरत हो, वहां उसे सीखने में कोई हर्ज नहीं है.



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