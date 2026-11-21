प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंचे, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया. इसके बाद पीएम मोदी वैशाली पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 34,470 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया. इनमें कच्ची दरगाह-बिदुपुर के बीच बने 9.76 किलोमीटर लंबे छह लेन के ‘नीतीश सेतु’ का उद्घाटन भी शामिल है. हालांकि, कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार वहां मौजूद नहीं थे.

और पढ़ें

यह पुल वैशाली के बिदुपुर ब्लॉक को पटना के बाहरी इलाके कच्ची दरगाह से जोड़ता है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर इसका नाम ‘नीतीश सेतु’ रखा गया है. पीएम मोदी करीब 2 बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसको लेकर सियासत जारी है.

नीतीश सेतु कार्यक्रम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी के साथ आजतक पर मिलेगी. पल-पल की ताजा खबरों और सभी अहम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें.

पीएम मोदी ने शेयर किया फोटो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंच गए हैं. यहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया. मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर नीतीश कुमार से मिलने पर खुशी जताई. पीएम मोदी ने लिखा, 'पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई.'

Advertisement

It was a delight to meet Nitish Kumar Ji at Patna airport. पटना एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। @NitishKumar https://t.co/grj1X92Ma0 — Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2026

कांग्रेस ने साधा सवाल

नीतीश सेतु के नाम को लेकर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल का नाम दसवें सिख गुरु गुरु गोबिंद सिंह के बजाय नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है, उससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं. उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार को राजनीतिक मुख्यधारा से दूर करने की कोशिश कर रही है.

तेजस्वी ने बोला हमला

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार आने से पहले आईने के सामने खड़े होकर यह सोचना चाहिए कि जिस सेतु का उद्घाटन करने वह आ रहे हैं, उसमें उनका एक कण और फूटी कौड़ी का भी योगदान क्यों नहीं है. तेजस्वी ने पीएम मोदी से बिहार को किए गए वादों और कथित झूठ को फिर से दोहराने को भी कहा.

नीतीश कुमार के बेटे ने किया स्वागत

वहीं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पुल का नाम अपने पिता नीतीश कुमार के नाम पर रखे जाने पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया. उन्होंने कहा कि यह उनके पिता के विजन, मार्गदर्शन और बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि पुल से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सफर आसान होगा, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, समय बचेगा और वैशाली क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी.

Advertisement

स्वागत योग्य कदम

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखने को स्वागत योग्य कदम बताया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने 20 साल तक बिहार की सेवा की और पुल का नाम उनके नाम पर रखा जाना उसी का सम्मान है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी बिहार आते हैं, राज्य के लिए कुछ लेकर आते हैं. उनके मुताबिक बिहार अब पहले जैसा पिछड़ा राज्य नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में निवेश आ रहा है.

मेरे पिताजी एवं हम सभी के सर्वमान्य नेता आदरणीय श्री @NitishKumar जी के नाम पर कच्ची दरगाह-बिदुपुर 6-लेन पुल का नामकरण होना हम सभी के लिए गर्व की बात है। यह उनके विजन, मार्गदर्शन एवं बिहार के विकास में दिए गए योगदान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस पुल के चालू होने से उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन सुगम होगा तथा विकास की नई राहें खुलेंगी। इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। — Nishant (@Nishantjdu81) November 21, 2026

दशकों पुराना सपना

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री का उनके संसदीय क्षेत्र में आना उनके लिए उत्साह की बात है. उन्होंने कहा कि उनके पिता रामविलास पासवान का सांसद रहते हुए अपने संसदीय क्षेत्र को पटना की मुख्यधारा से जोड़ने का दशकों पुराना सपना था, जो अब पूरा होने जा रहा है.

---- समाप्त ----