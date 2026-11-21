आज के दौर में कम्युनिकेशन सिर्फ अच्छी अंग्रेजी बोलने या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है. इसमें लोगों की भावनाओं को समझना, सही समय पर सही बात कहना और अपने विचारों को प्रभावी तरीके से रखना भी शामिल है. इस विषय पर रेकिट (Reckitt) के कॉर्पोरेट अफेयर्स और कम्युनिकेशन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी रवि भटनागर ने युवाओं के साथ अपने अनुभव को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए किताबी ज्ञान के साथ जमीनी अनुभव, लगातार सीखने की आदत और विचारों में स्पष्टता जरूरी है.

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आजतक के कार्यक्रम में 'कमाल करिए, करियर बेमिसाल: कम्युनिकेशन से कैसे बनाएं' विषय पर बातचीत करते हुए रवि भटनागर ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए. इस दौरान उन्होंने AI के बढ़ते इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर भरोसा, करियर में असफलता और पब्लिक कम्युनिकेशन जैसे मुद्दों पर खुलकर बात की है.

कौन हैं रवि भटनागर और क्या करते हैं?

बता दें कि रवि भटनागर पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पब्लिक हेल्थ और सोशल वर्क से की थी. इस दौरान उन्होंने क्लिंटन हेल्थ एक्सेस इनिशिएटिव और PSI जैसे संगठनों के साथ जमीनी स्तर पर काम किया. वह साल 2015 में वह रेकिट से जुड़े. यह कंपनी डेटॉल और हार्पिक जैसे ब्रांड बनाती है. यहां वह कॉर्पोरेट अफेयर्स और कम्युनिकेशन से जुड़े कामों का नेतृत्व करते हैं.

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उनके काम में कंपनी की छवि बनाए रखना, मीडिया से संवाद करना, सरकारी नीतियों से जुड़े मुद्दों पर कंपनी का पक्ष रखना और सामाजिक जागरूकता अभियान तैयार करना है. उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट से अपनी पहली मास्टर्स डिग्री और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की है. वह खुद को हेल्थ इकोनॉमिस्ट के तौर पर भी परिभाषित करते हैं.

युवाओं को समझाया कि कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना नहीं...

रवि भटनागर ने मास्टरक्लास के कार्यक्रम के दौरान युवाओं से बात करते हुए बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है. खामोशी, आंसू और हंसी भी अपनी बात कहने का तरीका है. उनके मुताबिक, एक अच्छा कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट वही होता है, जो अलग-अलग उम्र और वर्ग के लोगों को समझकर उनके हिसाब से अपनी बात पहुंचा सके. इसके लिए उन्होंने डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया और मिशन पानी जैसे अभियानों का उदाहरण दिया.

बातचीत के दौरान उन्होंने आगे बताया कि इन अभियानों के जरिए लोगों को स्वच्छता और पानी बचाने जैसे मुद्दों के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई. उनके मुताबिक, किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए यह समझना जरूरी है कि लोग किस तरह सोचते हैं और उनके व्यवहार में बदलाव कैसे लाया जा सकता है.

ऋषिकेश में वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज से शुरू हुई एक पहल

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कार्यक्रम में रवि भटनागर के काम की शुरुआत से जुड़ा एक उदाहरण भी शेयर किया. साल 2016 में ऋषिकेश में भारत के पहले वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की शुरुआत हुई थी. इसके पीछे सोच यह थी कि सफाई के लिए केवल जागरूकता फैलाना काफी नहीं है बल्कि सफाईकर्मियों को सही प्रशिक्षण और सम्मान देना भी जरूरी है. इस पहल को आगे बढ़ाने में रवि भटनागर की भूमिका रही. उन्होंने बताया कि उनके काम का उद्देश्य केवल अभियान चलाना नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव लाना भी है.

क्या होता है कॉर्पोरेट अफेयर्स और कम्युनिकेशन का काम?

रवि भटनागर ने बताया कि उनकी मां भी कई बार उनसे पूछती हैं कि वह आखिर काम क्या करते हैं. उन्हें टीवी, रेडियो और अखबारों में उनका नाम या इंटरव्यू दिखाई देता है, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद वह किसी मीडिया हाउस में काम करते हैं. इसपर रवि इस पर रवि बताते हैं कि वह मीडिया संस्थान में नहीं, बल्कि डेटॉल और हार्पिक बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं.

कंपनी की छवि और प्रतिष्ठा संभालना- उनके मुताबिक, कंपनी के सामने कोई परेशानी आती है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी सामने आती है, तो उसके पक्ष को सही तरीके से मीडिया और लोगों तक पहुंचाना जरूरी होता है. मीडिया से बातचीत करना और कंपनी का पक्ष रखना इस जिम्मेदारी का हिस्सा है.

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नीतिगत दस्तावेज तैयार करना- कंपनियां केवल अपने उत्पादों और कारोबार तक सीमित नहीं रहतीं. कई बार सरकारों के बीच होने वाली बातचीत, व्यापार, टैक्स और दूसरे नीतिगत मुद्दों पर भी उन्हें अपना पक्ष रखना होता है. इसके लिए पॉलिसी नोट्स और दस्तावेज तैयार किए जाते हैं.

गुस्से में तुरंत जवाब देना ठीक नहीं, ठहरकर लिखें

रवि भटनागर ने कम्युनिकेशन के एक अहम पहलू पर बात करते हुए कहा कि गुस्से में तुरंत कोई मैसेज लिखना या जवाब देना सही नहीं है. उन्होंने बताया कि जब किसी से विवाद होता है, तो उस समय व्यक्ति का मूड और जवाब देने की जल्दबाजी इतनी ज्यादा होती है कि वह अपनी बात ठीक से नहीं रख पाता. उनके मुताबिक, किसी भी प्रतिक्रिया से पहले खुद को थोड़ा समय देना चाहिए. जब मन शांत हो और सोच साफ हो, तभी अपनी बात लिखनी या कहनी चाहिए. उन्होंने इसे ठहराव के साथ संवाद करने की कला बताया.

असफल अभियान से सीखा- पहले आसान जगह से शुरुआत करें

एक छात्र ने उनसे पूछा कि क्या कभी ऐसा अभियान भी रहा, जो असफल हुआ हो या उम्मीद के मुताबिक न चला हो। इस पर रवि ने अफ्रीका में स्वच्छता से जुड़े एक प्रोजेक्ट का उदाहरण दिया. उन्होंने बताया कि उनकी टीम ने एक ऐसे इलाके में हाइजीन प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई, जहां बोको हराम जैसे उग्रवादी संगठन की मौजूदगी थी. टीम ने शुरुआत में इस चुनौती का पूरा आकलन नहीं किया था.

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करीब आठ महीने तक गहराई से जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस इलाके में सिविल सोसाइटी का मजबूत ढांचा ही नहीं था. वहां सुरक्षा और अन्य जमीनी चुनौतियां इतनी ज्यादा थीं कि प्रोजेक्ट को शुरू करना संभव नहीं हो पा रहा था.

युवाओं को सलाह- यूनिवर्सिटी की डिग्री सिर्फ नींव है

AI और बदलती तकनीक के बीच छात्रों को सलाह देते हुए रवि भटनागर ने कहा कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए. उनके मुताबिक, कई बार लोग मान लेते हैं कि यूनिवर्सिटी या कोर्स पूरा करने के बाद वे काम के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं, जबकि वास्तव में डिग्री और कोर्स केवल नींव तैयार करते हैं. उन्होंने समझाया कि जैसे किसी बड़ी इमारत के निर्माण के लिए पहले नींव रखी जाती है, उसी तरह पढ़ाई भी करियर की नींव तैयार करती है.

गंभीर हादसे के बाद भी नहीं छोड़ा काम

कार्यक्रम में एक छात्र ने बताया कि उसे पिछले साल साइलेंट अटैक आया था. इसके बाद से उसका आत्मविश्वास और लोगों से बात करने की क्षमता प्रभावित हुई है. इस पर रवि ने अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने बताया कि उनका भी एक गंभीर बाइक हादसा हुआ था. वह पहाड़ी इलाके में बाइक चला रहे थे, तभी बादल फटने की घटना के दौरान वह चट्टान से नीचे गिर गए. उन्हें गंभीर चोटें आईं और करीब आठ महीने तक ICU में रहना पड़ा। उनके सिर पर 160 टांके लगे थे. हादसे के बाद उनके दाहिने हाथ की कलाई ने काम करना बंद कर दिया था.

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उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया. फिजियोथेरेपी के दौरान उन्हें पहले चादर पकड़ने और फिर सिक्का उठाने जैसी छोटी-छोटी गतिविधियों का अभ्यास करना पड़ा. करीब डेढ़ साल बाद वह अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से सिक्का पकड़ने में सफल हुए. रवि ने छात्र से कहा कि मानसिक रूप से मजबूत रहना और कोशिश जारी रखना जरूरी है. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद भी उन्होंने काम करना और यात्रा करना नहीं छोड़ा. आज भी वह बाइक चलाते हैं. उनके मुताबिक, मुश्किलों के बाद भी खुद को सक्रिय रखना और हार न मानना जरूरी है.

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