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खेलते-खेलते घर से निकली 3 साल की बच्ची, बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से मौत

बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र में तीन साल की बच्ची परी की मौत से गांव में हड़कंप मच गया. बच्ची 13 अगस्त को घर से खेलने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों और पुलिस ने काफी तलाश की. अगले दिन घर के पास बारिश के पानी से भरे गड्ढे में उसका शव मिला. पोस्टमार्टम में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है.

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घर के पास पानी से भरे गड्ढे में मिला शव.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
घर के पास पानी से भरे गड्ढे में मिला शव.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)

उत्तर प्रदेश के बांदा में तीन साल की बच्ची की मौत का दर्दनाक मामला सामने आया है. कमासिन थाना क्षेत्र के अछरील गांव में 13 अगस्त को घर से खेलने निकली बच्ची परी अचानक लापता हो गई. काफी देर तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने आसपास तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने परिजनों से तहरीर लेकर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और बच्ची की तलाश शुरू कर दी. परिवार के साथ ग्रामीण और पुलिस टीम भी उसे खोजने में जुटी रही. इसी दौरान घर से कुछ दूरी पर बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में बच्ची का शव पड़ा मिला. शव देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.

यह भी पढ़ें: बांदा के टोंटी चोरों का गजब कांड... घर में कीमती माल ढूंढा, कुछ नहीं मिला तो बाथरूम से किचन तक 25 टोंटियां उखाड़ ले गए!

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गड्ढे में डूबने से हुई मौत

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी. डिप्टी SP कृष्णकांत त्रिपाठी ने बताया कि बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की गई थी. तलाशी के दौरान वह घर के पास बने गड्ढे में मृत मिली, जिसमें बरसाती पानी भरा था.

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डिप्टी SP के मुताबिक, शुरुआती जांच में आशंका थी कि बच्ची खेलते समय गड्ढे में गिर गई होगी, जिससे उसकी जान चली गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पानी में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है. पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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