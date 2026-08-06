बरी होने के बाद गोंडा पहुंचे बृजभूषण शरण सिंह, 'शेर आया' के लगे नारे, JCB से बरसाए गए फूल

यौन उत्पीड़न मामले में पहलवानों की तरफ से दर्ज कराए गए केस में बरी होने के बाद पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह गुरुवार को पहली बार अपने गृह जिले गोंडा पहुंचे. उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पहले से ही तैयार थे. अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लेकर गोंडा तक पूरे रास्ते उनके स्वागत के विशेष इंतजाम किए गए थे. बृजभूषण शरण सिंह चार्टर्ड विमान से अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे. एयरपोर्ट पर समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों, संगीत और नारों के साथ उनका स्वागत किया. उनके पहुंचते ही माहौल उत्साह से भर गया और बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उनका अभिनंदन किया.
एयरपोर्ट से गोंडा तक के रास्ते में हजारों समर्थक सड़क किनारे खड़े नजर आए. उनके काफिले के गुजरते समय कई जगहों पर जेसीबी मशीनों की मदद से फूलों की बारिश की गई. पूरे रास्ते शेर आया के नारे गूंजते रहे. समर्थकों ने आतिशबाजी भी की और सैकड़ों वाहनों का काफिला उनके साथ चलता रहा. इससे पूरा मार्ग जुलूस जैसा दिखाई दिया. बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और गोंडा जिले की कैसरगंज लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रह चुके हैं. उनके स्वागत में बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक और स्थानीय लोग भी शामिल हुए. पूरे कार्यक्रम के दौरान समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला.
गोंडा पहुंचने से पहले बृजभूषण शरण सिंह अयोध्या भी पहुंचे. वहां उन्होंने खुले वाहन में सवार होकर हनुमानगढ़ी मंदिर की ओर रुख किया. मंदिर के बाहर से ही उन्होंने दर्शन किए और वहां मौजूद संतों और महंतों का आशीर्वाद लिया. इस दौरान भी उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे. इस जुलूस के दौरान उनके बड़े बेटे और गोंडा सदर से विधायक प्रतीक भूषण सिंह भी उनके साथ रहे. प्रतीक भूषण सिंह वाहन की सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ में गदा लहराते नजर आए. इस दौरान उन्होंने कहा कि सच की जीत हुई है. उनके इस बयान पर भी समर्थकों ने जोरदार नारे लगाए.
सामुदायिक भोज और भारी भीड़ के बीच हुआ भव्य आयोजन
हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद बृजभूषण शरण सिंह नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए रवाना हुए. यहां सत्यमेव जयते नाम से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था. इस रैली में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की तैयारी पहले से की गई थी. समर्थकों का जमावड़ा लगातार बढ़ता रहा और पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बना रहा.
रैली स्थल पहुंचने से पहले बृजभूषण शरण सिंह ने नंदिनी गौमाता मंदिर में भी विशेष पूजा-अर्चना की. इसके बाद वह रैली स्थल पहुंचे, जहां उनके स्वागत के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई थीं. रैली में आने वाले लोगों के लिए सामुदायिक भोज का भी आयोजन किया गया. बड़ी संख्या में लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई थी. इसके साथ ही स्वागत समारोह के लिए करीब 40 क्विंटल लड्डू तैयार किए गए थे. आयोजन को विशेष बनाने के लिए अयोध्या से 500 से अधिक बटुकों को भी आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने बृजभूषण शरण सिंह के स्वागत में हिस्सा लिया.
आयोजन स्थल पर सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के बीच समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही. स्वागत कार्यक्रम के दौरान लोग लगातार नारे लगाते रहे और बृजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे. पूरे कार्यक्रम में उनके काफिले के साथ बड़ी संख्या में वाहन चलते रहे, जिससे माहौल पूरी तरह जुलूस जैसा बना रहा.
संबोधन से पहले पूरे दिन स्वागत कार्यक्रमों में रहे व्यस्त
बृजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 'सत्यमेव जयते' रैली रही, जिसमें उनके बाद में लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम तय था. समर्थकों ने इसे उनके गृह जिले में वापसी के रूप में देखा और पूरे आयोजन को भव्य बनाने के लिए व्यापक तैयारियां कीं. एयरपोर्ट से लेकर मंदिरों और फिर रैली स्थल तक हर पड़ाव पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. फूलों की बारिश, ढोल-नगाड़ों की गूंज, शेर आया के नारे, आतिशबाजी और सैकड़ों वाहनों के काफिले के बीच उनका यह दौरा पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा.