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2014 में 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब देश नक्सलवाद से मुक्त... जनजातीय गौरव दिवस पर बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर कहा कि भारत अब नक्सलवाद मुक्त हो चुका है. उन्होंने आदिवासी समुदायों को हुए नुकसान का जिक्र करते हुए बताया कि देश ने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और नक्सलवाद-माओवादी आतंक से मुक्त किया है.

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प्रधानमंत्री मोदी वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए. (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री मोदी वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए. (Photo: PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जनातीय गौरव दिवस के मौके पर कहा कि भारत खुद को नक्सलवाद मुक्त कर चुका है. उन्होंने कहा कि नक्सली हिंसा से सबसे ज्यादा आदिवासी समुदायों को नुकसान हुआ था. प्रधानमंत्री ने देश की उपलब्धि पर भी चर्चा की. 

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. प्रधानमंत्री मोदी वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए. पीएम मोदी ने कहा कि गढ़चिरौली समेत देश के कई आदिवासी इलाकों के लोगों ने नक्सली हिंसा का दर्द झेला है. 

उन्होंने बताया कि साल 2015 में देश में करीब 125 दिले नक्सलवाद और माओवाद से प्रभावित थे. हर साल हिंसक घटनाएं होती थी और कई निर्दोष लोगों की जान जाती थी. प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों को लोगों को उनके हाल पर छोड़ने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'उनके अधिकार छीने गए. सब चुप रहे. आदिवासी समुदाय के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था.' उन्होंने पिछली सरकारों पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया.   

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करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला गया

उन्होंने देश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया और देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त किया गया. पीएम मोदी ने दिवाली का भी जिक्र किया कि किस तरह बस्तर में सुरक्षाबलों ने दिवाली मनाई. उन्होंने कहा कि पहले यह ऐसा इलाका था जहां लोग जाने से डरते थे. उन्होंने कहा, 'गढ़चिरौली समेत सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में, न केवल दिवाली के दीये पहुंचे, बल्कि लोगों तक उम्मीद की एक नई किरण भी पहुंची है.'

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यह भी पढ़ें: मैसूर को मिली देश के पहले LED डोम प्लैनेटेरियम 'कॉसमॉस' की सौगात, PM मोदी ने किया उद्घाटन

बता दें, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया था. यह तारीख बिरसा मुंडा की जयंती के दिन ही आती है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 15 नवंबर 2021 को पहली बार जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाने के बाद से अब यह राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है. 

पीएम मोदी ने कहा, '15 नवंबर 2021 से 'जनजातीय गौरव दिवस' मनाया जा रहा है. आज यह एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया है. पिछले साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर, पूरे देश में 2 लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए थे.'

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