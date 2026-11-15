दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच बढ़ा तनाव, सैन्य अभ्यास से लेकर जहाजों पर हमले तक... जानिए दो साल में क्या-क्या हुआ

दक्षिण चीन सागर को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच विवाद लगातार गहराता जा रहा है. फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में खटास बढ़ी है. इस दौरान फिलीपींस एक बार फिर अमेरिका के करीब आया है. अमेरिका दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ समुद्री क्षेत्र को लेकर चल रहे विवाद में फिलीपींस का समर्थन करता है. पिछले दो वर्षों में दोनों देशों के बीच समुद्री टकराव, सैन्य गतिविधियों, कूटनीतिक विरोध और एक-दूसरे पर लगाए गए आरोपों ने तनाव बढ़ाया है.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 और 2026 के दौरान दक्षिण चीन सागर में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिनसे बीजिंग और मनीला के रिश्ते प्रभावित हुए हैं.

2026 में कई बार आमने-सामने आए चीन और फिलीपींस

साल 2026 की शुरुआत में ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा था. 20 जनवरी को चीन ने दावा किया कि उसने स्कारबोरो शोल के ऊपर हवाई क्षेत्र में कथित रूप से अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले फिलीपींस के विमान को खदेड़ दिया. इसके एक सप्ताह बाद 27 जनवरी को फिलीपींस और अमेरिका की सेनाओं ने इसी इलाके के पास संयुक्त सैन्य अभ्यास किया.

27 फरवरी को फिलीपींस ने अमेरिका और जापान के साथ दक्षिण चीन सागर में समुद्री सैन्य अभ्यास किया. इसी दौरान चीन ने भी विवादित समुद्री क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां संचालित कीं. मार्च में दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए. 4 मार्च को फिलीपींस ने चीन के लिए जासूसी करने के संदेह में अपने कुछ नागरिकों को हिरासत में लिया. 18 मार्च को चीन ने स्कारबोरो शोल के ऊपर से फिलीपींस के दो विमानों को खदेड़ने की बात कही. इसके दो दिन बाद फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीनी नौसेना के एक जहाज ने उसके पोत की ओर फायर-कंट्रोल रडार निर्देशित किया.

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29 मार्च को ऊर्जा सहयोग पर बातचीत दोबारा शुरू होने के बाद भी चीन ने स्कारबोरो शोल के आसपास नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की गश्त की.

अप्रैल और मई में बढ़ीं सैन्य गतिविधियां

9 अप्रैल को फिलीपींस के तटरक्षक बल ने आरोप लगाया कि चीनी बलों ने दक्षिण चीन सागर में उसके विमान की ओर सीधे फ्लेयर दागे.

25 अप्रैल को चीन ने फिलीपींस के लूजोन द्वीप के पास समुद्री क्षेत्र में लाइव-फायर सैन्य अभ्यास किया. उसी समय फिलीपींस और अमेरिका भी संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे थे. 27 अप्रैल को दोनों देशों की सेनाओं ने दक्षिण चीन सागर के पास पलावन प्रांत में सैन्य अभ्यास किया.

2 मई को अमेरिका और फिलीपींस ने ताइवान के नजदीक एक प्रांत में युद्धाभ्यास के लिए एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम तैनात किया. इसके पांच दिन बाद फिलीपींस ने आरोप लगाया कि एक चीनी जहाज ने गैस संसाधनों से समृद्ध रीड बैंक के पास अवैध अनुसंधान गतिविधियां संचालित कीं.

जून में कूटनीतिक विवाद, जुलाई में हिंसक टकराव के आरोप

9 जून को फिलीपींस ने दक्षिण चीन सागर में एक तैरती संरचना को लेकर चीन के खिलाफ कूटनीतिक कदम उठाया. इसके दो दिन बाद चीन ने फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टेओडोरो पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. बीजिंग ने आरोप लगाया कि उन्होंने चीन के संबंध में बार-बार गलत टिप्पणियां की हैं.

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20 जुलाई को फिलीपींस ने आरोप लगाया कि दक्षिण चीन सागर में एक मुठभेड़ के दौरान चीनी तटरक्षक बल के कर्मियों ने लकड़ी के डंडे से फिलीपींस की नौसेना के एक जवान के सिर पर हमला किया.

इसके तीन दिन बाद 23 जुलाई को मनीला ने आरोप लगाया कि स्कारबोरो शोल के पास चीनी तटरक्षक जहाज ने फिलीपींस के सरकारी मत्स्य पालन पोत पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया.

सितंबर और अक्टूबर में भी जारी रहा विवाद

18 सितंबर को फिलीपींस ने दावा किया कि ईंधन आपूर्ति अभियान पर निकली उसकी एक नाव को चीनी तटरक्षक जहाज ने टक्कर मारी. 25 सितंबर को उसने चीन पर सेकंड थॉमस शोल पर तैनात सैनिकों के लिए भेजी जा रही आपूर्ति में बाधा डालने का आरोप लगाया.

अक्टूबर में विवाद कूटनीतिक स्तर पर और बढ़ गया. 16 अक्टूबर को फिलीपींस ने चीन के राजदूत की एक टिप्पणी को बल प्रयोग की परोक्ष धमकी बताते हुए आपत्ति जताई. इसके बाद 19 अक्टूबर को मनीला ने धमकी भरी टिप्पणी के मामले में चीन के राजदूत को तलब किया.

2025 में कैसे बढ़ना शुरू हुआ था तनाव?

साल 2025 में भी दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और फिलीपींस के बीच कई घटनाएं हुई थीं. 6 जनवरी को फिलीपींस ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीन के सबसे बड़े तटरक्षक जहाज की निगरानी के लिए पोत और विमान तैनात किए थे. 18 फरवरी को मनीला ने स्कारबोरो शोल के पास चीनी नौसेना के विमान पर खतरनाक तरीके से उड़ान भरने का आरोप लगाया था. हालांकि, चीन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था.

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28 मार्च को सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में स्कारबोरो शोल के आसपास चीन के दो H-6 बमवर्षक विमानों की तैनाती दिखाई दी थी. 5 मई को फिलीपींस ने इलोकोस तट के पास एक चीनी अनुसंधान जहाज की गतिविधियों को अवैध बताते हुए आपत्ति जताई थी. 4 अगस्त को पहली बार भारत और फिलीपींस की नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर में एक साथ नौसैनिक गतिविधियां संचालित कीं.

12 अगस्त को फिलीपींस ने स्कारबोरो शोल के पास चीनी जहाजों की कथित खतरनाक गतिविधियों की आलोचना की. मनीला ने कहा कि इन गतिविधियों के कारण चीनी जहाजों के बीच टक्कर हुई. इसके अगले दिन चीन ने दावा किया कि उसने स्कारबोरो शोल के पास पहुंचे एक अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत को खदेड़ दिया. हालांकि, अमेरिकी नौसेना ने कहा कि उसकी गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप थीं.

10 सितंबर को चीन ने स्कारबोरो शोल में राष्ट्रीय प्रकृति अभयारण्य बनाने की मंजूरी दी. 16 सितंबर को फिलीपींस ने आरोप लगाया कि चीनी तटरक्षक बल ने उसके जहाजों पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया. 12 अक्टूबर को मनीला ने चीन पर फिलीपींस के नियंत्रण वाले थिटू द्वीप के पास उसके मत्स्य पालन जहाजों को टक्कर मारने और उन पर वॉटर कैनन चलाने का आरोप लगाया.

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ये घटनाएं बताती हैं कि दक्षिण चीन सागर का विवाद अब केवल समुद्री क्षेत्र पर दावेदारी तक सीमित नहीं है. इसमें सैन्य अभ्यास, समुद्री संसाधनों तक पहुंच, सैनिकों की आपूर्ति और कूटनीतिक संबंधों जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं. अमेरिका के साथ फिलीपींस की बढ़ती सैन्य साझेदारी ने इस विवाद को और व्यापक क्षेत्रीय महत्व दे दिया है.

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