गाजियाबाद में मर्डर... गली के लड़कों से भाई का हो गया झगड़ा, बहन विरोध करने पहुंची तो सिर में मार दी गोली

गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर की इंदिरापुरी कॉलोनी में शनिवार की रात मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया. भाई के साथ मारपीट की शिकायत लेकर बहन आरोपियों के घर पहुंची थी. इसी दौरान 35 साल की पूजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोप है कि विवाद के दौरान हमलावरों ने पूजा के सिर में गोली मार दी.

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गंभीर हालत में उसे दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. घटना से गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ कर दी. हंगामे और तनाव की सूचना पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभाली.

घटना इंदिरापुरी कॉलोनी के डी-ब्लॉक की है. यहां रहने वाले बाबूलाल की बेटी पूजा की शादी दादरी के रहने वाले नरेंद्र से हुई थी. पूजा की दो बेटियां हैं. भाई दूज पर पूजा अपने मायके आई थी.

शनिवार रात पूजा का भाई अमन घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर बैठा था. इसी दौरान दूसरी गली में रहने वाले कुछ युवकों से उसका विवाद हो गया. युवकों ने अमन के साथ मारपीट की और तमंचे की बट से हमला कर उसे घायल कर दिया.

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भाई के साथ हुई मारपीट की जानकारी मिलने पर पूजा शिकायत करने आरोपियों के घर पहुंच गई. वहां दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और विवाद हो गया. इसी दौरान पूजा को गोली मार दी गई. गोली उसके सिर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी. पूजा की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. गुस्साए परिजनों ने आरोपियों के घर पहुंचकर तोड़फोड़ शुरू कर दी. इससे कॉलोनी में तनाव का माहौल बन गया.

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि फायरिंग की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. गोली लगने से घायल पूजा को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम पहुंची और जांच की. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है. कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जानकारी में विवाद की वजह गली में शौच करने से एक युवक को मना करना बताया जा रहा है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

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