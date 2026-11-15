scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

8th Pay Commission: कब तक आएगी रिपोर्ट? कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन पर आया ये नया अपडेट

8वें वेतन आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर कुछ नोटिस और सूचनाएं दी गई हैं, जिसके तहत आयोग ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करके उनकी मांगों को जानने की कोशिश की है और एक नया मंच पेश किया है.

Advertisement
X
8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट. (Photo: ITG)
8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट. (Photo: ITG)

केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर 8वें वेतन आयोग की तैयारियों पर टिकी हुई है. जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यह आयोग लगातार एक शहर से दूसरे शहर में बैठक कर रही है. 3 नवंबर 2025 को इस आयोग का गठन हुआ था, तबसे लेकर इसको एक साल से ज्‍यादा वक्‍त हो चुका है. 

टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, इस 3 सदस्यीय पैनल को अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने के लिए गठन की तारीख से कुल 18 महीने का समय मिला है. अपनी रिपोर्ट को ठोस और व्‍यवहारिक बनाने के लिए आयोग लगातार देशभर के कमर्मचारियों और पेंशनर्स के संगठन से बातचीत कर रहा है.  

अभी तक बातचीत के दौरान आयोग ने नेशनल काउंसिल - जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी(NC-JCM), भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ(BPMS) और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन( FNPO) जैसे बड़े संगठनों के साथ गहन विचार-विमर्श किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

An increase in basic pay affects not only the monthly salary but also the DA, HRA, and retirement benefits.
कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी? फिटमेंट फैक्‍टर समेत ये तीन चीजें करेंगी तय
Fitment Factor vs Annual Increment Which Matters More for 8th Pay Commission Salary Growth
8th CPC: हाई फिटमेंट फैक्टर vs हाई इंक्रीमेंट, किसमें ज्यादा फायदा?
8th Pay Commission 5 Major NC-JCM Demands That Could Change Salary and Pension
₹69000 बेसिक-पे, 67% पेंशन, 40% HRA... 8वें CPC से ये 5 बड़ी मांगें
Retiring Before 8th Pay Commission Here's What Happens to Your Salary Arrears and Pension
8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले रिटायर हो गए तो? समझें नियम
Pensioners Demand Reduction in 15-Year Commuted Pension Restoration Period
पेंशन की कटौती 15 साल तक क्यों? 8वें वेतन आयोग में उठी ये बड़ी मांग

ये बैठकें नई दिल्ली, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की गईं. इस बैठक में आयोग कर्मचारियों और पेशनर्स की बातों और समस्‍याओं को सुनता है, जिसमें अभी तक कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कई तरह की मांगे रखी हैं. इसमें यूनियनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर (जैसे- NC-JCM द्वारा रखा गया 3.833 का प्रस्ताव), न्यूनतम वेतन, भत्ते और पेंशन संशोधन जैसी कई अहम मांगें आयोग के सामने रखी गई हैं. 

Advertisement

रिपोर्ट पर क्‍या आया अपडेट? 
14 नवंबर 2026 तक का स्‍टेटस चेक करें तो आयोग की अधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के ‘What's New’ सेक्शन में जारी नोटिस और अपडेट्स बताते हैं कि आयोग ने पिछले कुछ महीनों में अपनी प्रशासनिक और रिसर्च क्षमता को मजबूत करने ज्‍यादा फोकस किया है. साथ ही देश के प्रमुख शहरों में हुई बैठकों ने मान्‍यता प्राप्‍त यूनियनों को सीधे आयोग के सामने अपने सुझाव रखने का मंच पेश किया है. 

इस वेबसाइट पर अभी तक कोई खास जानकारी नहीं दी गई है कि कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्‍टर कितना बढ़ेगा. कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है या डीए मर्ज होगा या नहीं? रिपोर्ट कब तक पेश की जा सकती है? हालांकि, एक्‍सपर्ट्स ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि अगले साल तक 8वें वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट पेश कर सकता है. 

रिपोर्ट पेश करने के बाद क्‍या होगा? 
8वें वेतन आयोग जब एक बार अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा तो केंद्र के कैबिनेट के सामने यह रिपोर्ट पेश की जाएगी और फिर सरकार इसपर फैसला लेगी कि किस तरह का सैलरी, पेंशन या फिर भत्ते में बदलाव किया जा सकता है. कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी भी इसी बात पर निर्भर करेगी कि उन्‍हें फिटमेंट फैक्‍टर, डीए और एचरआए जैसी चीजें कितनी दी जाती हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गाजियाबाद में मर्डर... गली के लड़कों से भाई का हो गया झगड़ा, बहन विरोध करने पहुंची तो सिर में मार दी गोली |
    21 साल की महकदीप कैसे बनी ISI की मोहरा? पति जेल में, पाकिस्तानी एजेंट के प्यार में फंसकर रची ब्लास्ट की साजिश! |
    दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के बीच बढ़ा तनाव, सैन्य अभ्यास से लेकर जहाजों पर हमले तक... जानिए दो साल में क्या-क्या हुआ |
    स्ट्रेट में बारूदी सुरंगों से टकराने के बाद उड़े दो जहाज, देखें दुनिया आजतक |
    'गोंडा की धरती के लाल ने रचा इतिहास...', अंडर-19 एशिया कप जीतने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह |
    छठ पूजा विवाद को लेकर राज ठाकरे और कांग्रेस पर भड़के मनोज तिवारी |
    पेस्टल लहंगे में छाईं मंगेतर, होने वाले दूल्हे राजा भी लगे हैंडसम, UP के शिक्षा मंत्री की सगाई में पहुंचे सीएम योगी |
    Kapoor Ke Upay: सिर्फ 5 रुपये का कपूर बदल सकता है आपकी किस्मत! राहु-केतु का असर भी होगा कम |
    नष्ट करो फाइलें... वर्ना हर घंटे ₹52 लाख का जुर्माना! Defender डिजाइन मामले में JLR को झटका |
    बुलंदशहर में महिला सहकर्मी पर चाकू से हमला करने वाला असद पुलिस मुठभेड़ में घायल, दोनों पैरों में लगी गोली
    Advertisement