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पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, उड़ान भरने के बाद वापस लौटा विमान, सुरक्षित लैंडिंग

पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 623 में उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके कारण विमान को वापस पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई.

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फ्लाइट ने पुणे से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी थी
फ्लाइट ने पुणे से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी थी

पुणे से गुवाहाटी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में रविवार को उड़ान भरने के कुछ देर बाद तकनीकी खराबी का पता चला. इसके बाद विमान को वापस पुणे एयरपोर्ट लाया गया, जहां उसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. विमान करीब 90 मिनट तक हवा में रहा. एयरलाइन ने यात्रियों को गुवाहाटी पहुंचाने के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की है.

जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E 623 ने पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी थी. टेकऑफ के कुछ ही देर बाद विमान में तकनीकी खराबी का पता चला. इसके बाद विमान को वापस पुणे लाने का फैसला किया गया. करीब डेढ़ घंटे तक हवा में रहने के बाद विमान पुणे एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गया.

यह भी पढ़िएः IndiGo फ्लाइट को मिली धमकी, बेंगलुरु से लखनऊ जा रहे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

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इंडिगो ने जारी किया बयान

घटना को लेकर इंडिगो के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है. एयरलाइन ने बताया कि 15 नवंबर 2026 को पुणे से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट 6E 623 में उड़ान भरने के तुरंत बाद तकनीकी खराबी का पता चला था. इसके बाद विमान को वापस पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया गया, जहां उसकी सुरक्षित लैंडिंग हुई.

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एयरलाइन के मुताबिक, मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP) के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई. फिलहाल विमान की तकनीकी जांच और मेंटेनेंस किया जा रहा है. जरूरी मंजूरी मिलने के बाद ही विमान को दोबारा संचालन में लाया जाएगा.

यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था

इंडिगो ने बताया कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए तत्काल वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है. एयरलाइन यात्रियों को नियमित अपडेट देने के साथ भोजन और जलपान की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है. इसके अलावा जरूरत के मुताबिक वैकल्पिक फ्लाइट और रिफंड के विकल्प भी दिए जा रहे हैं.

इंडिगो के प्रवक्ता ने यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए कहा कि कंपनी इसके प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. एयरलाइन ने यात्रियों के धैर्य और सहयोग के लिए उनका धन्यवाद किया. साथ ही कहा कि यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा और सुविधा उसकी पहली प्राथमिकता है.

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