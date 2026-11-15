'गोंडा की धरती के लाल ने रचा इतिहास...', अंडर-19 एशिया कप जीतने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस जीत के साथ गोंडा के एक युवा खिलाड़ी का नाम भी चर्चा में आ गया है. टीम की कप्तानी कर रहे लक्ष्य राजचांदनी की बृजभूषण शरण सिंह ने जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि गोंडा की धरती के इस लाल ने अपनी कप्तानी और प्रतिभा से पूरे जिले का नाम रोशन किया है.

और पढ़ें

बृजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि 'गोंडा की धरती के लाल लक्ष्य राजचांदनी ने अपनी कप्तानी में भारत को अंडर-19 एशिया कप जिताकर इतिहास रच दिया है'. उन्होंने लक्ष्यराज को बधाई देते हुए बताया कि वह गोंडा जिले के गोनार्द के रहने वाले हैं. लक्ष्यराज पूर्व विधायक तुलसीदास राय के पौत्र और बीजेपी नेता राजेश रायचांदनी के बेटे हैं. बृजभूषण ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य भी बताया.

📍गोंडा की धरती के लाल ने रचा इतिहास, एशिया में गूँजा भारत का नाम! 🇮🇳🏆 हमारे जनपद गोंडा के गोनार्द की पावन धरती के होनहार सपूत, हमारे पारिवारिक सदस्य एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक आदरणीय तुलसीदासराय जी के पौत्र एवं भाजपा नेता राजेश राय चंदानी जी के सुपुत्र Men’s U-19 Asia Cup के कप्तान लक्ष्यराज चांदनी जी के शानदार नेतृत्व में भारतीय युवा टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को पराजित कर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया ! लक्ष्यराज जी की शानदार कप्तानी और पूरी टीम के बेहतरीन प्रदर्शन ने तिरंगे का मान बढ़ाते हुए देशवासियों को गौरवान्वित किया है !, गोंडा की माटी के इस लाल ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और नेतृत्व से पूरे देश में जनपद का नाम रोशन किया है ! प्रिय लक्ष्यराज चांदनी जी एवं पूरी विजेता भारतीय अंडर-19 टीम को हृदय की गहराइयों से हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएँ ! प्रभु श्रीराम से कामना है कि सफलता का यह सफर निरंतर जारी रहे और आप भविष्य में भारतीय सीनियर टीम का प्रतिनिधित्व कर देश का गौरव बढ़ाएँ ! आज गोंडा गौरवान्वित है, देवीपाटन मंडल गौरवान्वित है और पूरा देश अपने युवा सितारों पर गर्व कर रहा है ! 🇮🇳 शाबाश लक्ष्यराज! शाबाश टीम इंडिया! जय हिंद!🏆 #LakshyaRajChandani #MensU19AsiaCup #TeamIndia #ProudMomentGonda — BrijBhushan Sharan Singh (@b_bhushansharan) November 14, 2026

पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता खिताब

दरअसल, 14 नवंबर को लक्ष्यराज की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. इस जीत पर बृजभूषण शरण सिंह ने पूरी टीम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने तिरंगे का मान बढ़ाया है.

Advertisement

बृजभूषण ने सीनियर टीम में खेलने की जताई उम्मीद

बृजभूषण शरण सिंह ने लक्ष्यराजचांदनी के साथ पूरी विजेता टीम को बधाई दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि लक्ष्यराज की सफलता का सफर आगे भी जारी रहेगा. साथ ही कामना की कि वह भविष्य में भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा बनें और देश का गौरव बढ़ाएं.

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज गोंडा, देवीपाटन मंडल और पूरा देश युवा खिलाड़ियों की इस कामयाबी पर गर्व कर रहा है. पोस्ट के आखिर में उन्होंने लक्ष्यराज और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, 'शाबाश लक्ष्यराज! शाबाश टीम इंडिया!'



---- समाप्त ----