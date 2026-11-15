'गोंडा की धरती के लाल ने रचा इतिहास...', अंडर-19 एशिया कप जीतने पर बोले बृजभूषण शरण सिंह

पाकिस्तान को फाइनल में हराकर भारतीय अंडर-19 टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस जीत के साथ गोंडा के एक युवा खिलाड़ी का नाम भी चर्चा में आ गया है. टीम की कप्तानी कर रहे लक्ष्य राजचांदनी की बृजभूषण शरण सिंह ने जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि गोंडा की धरती के इस लाल ने अपनी कप्तानी और प्रतिभा से पूरे जिले का नाम रोशन किया है.
बृजभूषण शरण सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि 'गोंडा की धरती के लाल लक्ष्य राजचांदनी ने अपनी कप्तानी में भारत को अंडर-19 एशिया कप जिताकर इतिहास रच दिया है'. उन्होंने लक्ष्यराज को बधाई देते हुए बताया कि वह गोंडा जिले के गोनार्द के रहने वाले हैं. लक्ष्यराज पूर्व विधायक तुलसीदास राय के पौत्र और बीजेपी नेता राजेश रायचांदनी के बेटे हैं. बृजभूषण ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य भी बताया.
पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता खिताब
दरअसल, 14 नवंबर को लक्ष्यराज की कप्तानी में भारतीय अंडर-19 टीम ने फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. इस जीत पर बृजभूषण शरण सिंह ने पूरी टीम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने तिरंगे का मान बढ़ाया है.
बृजभूषण ने सीनियर टीम में खेलने की जताई उम्मीद
बृजभूषण शरण सिंह ने लक्ष्यराजचांदनी के साथ पूरी विजेता टीम को बधाई दी. उन्होंने उम्मीद जताई कि लक्ष्यराज की सफलता का सफर आगे भी जारी रहेगा. साथ ही कामना की कि वह भविष्य में भारतीय सीनियर टीम का हिस्सा बनें और देश का गौरव बढ़ाएं.
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि आज गोंडा, देवीपाटन मंडल और पूरा देश युवा खिलाड़ियों की इस कामयाबी पर गर्व कर रहा है. पोस्ट के आखिर में उन्होंने लक्ष्यराज और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हुए लिखा, 'शाबाश लक्ष्यराज! शाबाश टीम इंडिया!'