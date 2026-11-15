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21 साल की महकदीप कैसे बनी ISI की मोहरा? पति जेल में, पाकिस्तानी एजेंट के प्यार में फंसकर रची ब्लास्ट की साजिश!

राजस्थान के श्रीगंगानगर में 3 नवंबर को रेलवे ट्रैक पर हुए धमाके के मामले में पुलिस ने महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है. जांच में पता चला कि महकदीप कौर ISI एजेंट के प्यार और पैसों के जाल में फंसी थी.

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पुलिस पूछताछ में महकदीप ने बताया कि उसका पति ड्रग्स केस में बंद है.
पुलिस पूछताछ में महकदीप ने बताया कि उसका पति ड्रग्स केस में बंद है.

राजस्थान के श्रीगंगानगर में रेलवे ट्रैक पर हुए ब्लास्ट के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस मामले में पुलिस ने महकदीप कौर और देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया. महकदीप कौर इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. जानकारी के मुताबिक, ISI एजेंट ने महकदीप को पहले अपने प्यार के झांसे में फंसाया और पैसों का लालच देकर उसे इस साजिश में शामिल कर लिया. 

पुलिस पूछताछ में महकदीप ने बताया कि उसका पति ड्रग्स केस में बंद है. वह पाकिस्तान में बैठे 'शाह' और 'चाचा' नाम के दो व्यक्तियों के संपर्क में थी. पुलिस के मुताबिक, 'शाह' और 'चाचा' कोड नेम है, ये ISI के एजेंट हैं. जांच एजेंसियों का कहना है कि ISI अब जासूसी और आतंकी साजिशों के लिए नया तरीका अपना रही है. 

एजेंट अकेली महिलाओं और लड़कियों को पहले प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर पैसों का लालच देकर अपने मंसूबों को अंजाम दिलवाते हैं. इससे पहले राजस्थान पुलिस ने गंगापुर सिटी से बबीता नाम की महिला को गिरफ्तार किया था. उसे भी कथित तौर पर ISI एजेंट ने प्यार के जाल में फंसाया था. 

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3 नवंबर को रेलवे ट्रैक पर हुआ था धमाका

श्रीगंगानगर जिले में 3 नवंबर को अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे लाइन पर गांव 50 जीबी के पास रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था. इस ब्लास्ट में रेलवे पटरी के नीचे लगे सीमेंट के दो से तीन स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए थे. धमाका इतना तेज था कि स्लीपर के अंदर लगा सरिया बाहर निकल आया और रेलवे लाइन के क्लिप भी पटरी से अलग हो गए थे.

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यह भी पढ़ें: राजस्थान: श्रीगंगानगर ट्रेन ट्रैक ब्लास्ट केस में PAK कनेक्शन आया सामने, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जानकारी के मुताबिक, अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली ट्रेन के गुजरने के कुछ देर बाद यह धमाका हुआ था. अनूपगढ़ से बठिंडा जाने वाली ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश की आशंका जताई गई थी. घटना की सूचना मिलते ही श्रीगंगानगर के SP हरि शंकर मौके पर पहुंचे थे और जरूरी सबूत जुटाए थे.

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