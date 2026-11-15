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Parivarik ManuRanjan Review: पंकज त्रिपाठी-अदिति राव हैदरी की फीकी केमिस्ट्री, कमजोर कहानी ले डूबी, नहीं हुआ 'मनोरंजन'

फिल्म 'पारिवारिक मनुरंजन' में पंकज त्रिपाठी और अदिति राव हैदरी की जोड़ी बनी है. ट्रेलर में दिखी कहानी ने लोगों को एक्साइट किया था, लेकिन क्या ये फिल्म देखने लायक बनी है? पढ़ें रिव्यू...

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कैसी बनी है पंकज त्रिपाठी की फिल्म (Photo: Screengrab)
कैसी बनी है पंकज त्रिपाठी की फिल्म (Photo: Screengrab)
फिल्म:पारिवारिक मनुरंजन
2/5
  • कलाकार : पंकज त्रिपाठी, अदिति राव हैदरी
  • निर्देशक :वरुण वी. शर्मा

'मिर्जापर' में पंकज त्रिपाठी का भौकाल देखने के बाद उनके सीधे-सादे और जेंटलमैन मिजाज को दिखाती फिल्म रिलीज हुई है. नाम है 'पारिवारिक मनुरंजन'. जैसा कि टाइटल से समझ आता है ये फैमिली मूवी है. जिसमें कॉमेडी, रोमांस का तड़का लगाया गया है. अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी के साथ बनी ये लाइट हार्टेड मूवी है. जिसमें लखनऊ के दुबे निवास में एक छत के नीचे पनप रहे इश्क, मोहल्ले की पंचायत, कॉमेडी ने माहौल सेट किया हुआ है. ये फिल्म कैसी बनी है, जानते हैं हमारे रिव्यू में...

क्या है कहानी?
फिल्म की कहानी लखनऊ के निवासी रंजन दुबे (पंकज त्रिपाठी) की है. जो सरकारी नौकरी करते हैं. पूरी जिंदगी अपनी 3 बहनों के नाम कर दी. उनकी शादी कर भाई की जिम्मेदारी को पूरा किया. बहनें ससुराल चली गईं लेकिन रंजन दुबे घर में अकेले पड़ गए. 40 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक कुंवारे हैं. उनका घर बसाने की कई बार कोशिश हुई. लेकिन हाई-फाई लड़कियों के टशन के आगे उनकी दाल नहीं गली. अकेला होने की वजह से रंजन का लखनऊ में बना पुश्तैनी घर भी कबाड़ बनता जा रहा है. इस घर और अपनी थकी हारी जिंदगी को मेंटेन करने के लिए हाउसकीपर का ऐड दिया गया.

रंजन की जिंदगी में तब खलबली मची, जब उसमें एंट्री होती है हेलेन उर्फ मनु (अदिति राव हैदरी) की. हेलेन उनके घर में फुल टाइम हाउसकीपिंग का काम करती है. हेलेन ने आते ही रंजन की जिंदगी में खूबसूरत रंग भर दिए. धीरे-धीरे रंजन को हेलेन से प्यार हो गया. लेकिन क्या अपने घर की मेड को रंजन का दिल दे बैठना समाज और उनकी बहनों को रास आएगा? क्या उम्र के इस पड़ाव में रंजन अकेले ही रह जाएंगे? क्या हेलेन सचमुच मेड है या फिर उसके हाउसकीपिंग का काम करने के पीछे कोई गहरा राज छिपा है... ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी.

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पंकज त्रिपाठी-अदिति की बेमेल जोड़ी
पंकज त्रिपाठी जब भी स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं. रंजन दुबे के रोल में उनकी एक्टिंग में ठहराव दिखा. एक सीधे-सादे सरकारी बाबू के रूप में वो जंचते हैं. अदिति खूबसूरत लगी हैं. लेकिन कुछ सीन्स में वो कमजोर दिखीं. फिल्म की सबसे बड़ी कमी उनकी बेमेल जोड़ी है. मेकर्स ने ना ही उनके रोमांस को पर्दे पर अच्छे से उतारा, ना ही उनके इमोशंस की गहराई दिखा पाए. उनकी केमिस्ट्री फीकी लगी. तभी उनका रोमांस दिल को नहीं छूता.

बृजेंद्र काला और सुनीता राजवर ने अपने रोल को अच्छे से निभाया. लेकिन उनके पास ज्यादा करने को कुछ नहीं था. मेकर्स ने उनकी कास्टिंग को वेस्ट किया. 

देखें ट्रेलर...

वही पुरानी कहानी...
डायरेक्टर वरुण वी. शर्मा की कहानी में ऐसा कुछ नहीं था जो इससे पहले कभी देखा ना गया हो. यूं कहें तो नए कलाकारों के साथ उन्होंने घिसे-पिटे एंगल पर फिल्म बनाई है. मूवी में कई गंभीर मुद्दों को हवा-हवाई तरीके से दिखाया गया. जैसे महिला तस्करी, कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज की दकियानूसी सोच और लोगों की गंदी नजरों को झेलना जैसे मुद्दों को फिल्म छूती है. लेकिन इन पर ज्यादा गहराई से बात नहीं हुई. हेलेन की बैकस्टोरी फिल्म का अहम ट्विस्ट है, लेकिन उसे मेकर्स ने बड़े ही हल्के अंदाज में दिखाया. इमोशन ना के बराबर दिखा. फिल्म ना ही पूरी तरह से हंसा पाती है, ना ही रुला पाई. रोमांस भी ऐसा नहीं जो दर्शकों के दिलों में उतरे. अगर कहानी में इमोशन का तड़का लगता, स्टोरी और मजबूती से लिखी जाती तो मजा आता. 

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क्यों देखें?
हल्की-फुल्की क्लीन रोमांटिक फिल्म देखना चाहते हैं तो 'पारिवारिक मनुरंजन' देख सकते हैं. पंकज त्रिपाठी के फैन होने के नाते भी इस फिल्म को चांस दिया जा सकता है. लेकिन अगर माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट, लोटपोट करने वाली कॉमेडी की चाहत रखेंगे तो निराश होंगे. 

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