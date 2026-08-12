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पश्चिम बंगाल में पकड़ा गया पाकिस्तान का संदिग्ध ISI जासूस, कोर्ट में पेश

पश्चिम बंगाल STF ने उत्तर 24 परगना के हाबरा से पाकिस्तान के कथित ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान वहाब आलम उर्फ राणा रऊफ के रूप में हुई है. वह फर्जी पहचान के साथ कोलकाता में रह रहा था और सेना, BSF तथा रेलवे से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था.

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पाकिस्तानी संदिग्ध ISI एजेंट अरेस्ट. (Photo- सांकेतिक तस्वीर)
पाकिस्तानी संदिग्ध ISI एजेंट अरेस्ट. (Photo- सांकेतिक तस्वीर)

पश्चिम बंगाल में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पाकिस्तान के एक संदिग्ध ISI एजेंट को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान पाकिस्तान के फैसलाबाद निवासी वहाब आलम उर्फ राणा रऊफ के रूप में हुई है. उसे उत्तर 24 परगना जिले के हाबरा इलाके से पकड़ा गया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को बुधवार को बारासात कोर्ट में पेश किया गया.

राणा रऊफ पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने का संदेह है. आरोप है कि वह नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ और कोलकाता में स्थायी तौर पर रहने के लिए फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर रहा था.

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पाकिस्तानी एजेंट ने कथित तौर पर ‘वहफ’ नाम से पहचान बनाई और कोलकाता के टॉपसिया का फर्जी पता दर्ज कराए गए भारतीय पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया. जांच एजेंसियों ने उसके पास से कथित तौर पर फर्जी पहचान से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं.

2012 से नेपाल में रह रहा था रऊफ

सूत्रों के मुताबिक, राणा रऊफ 2012 से नेपाल में रह रहा था. उस पर भारतीय सेना, खासकर कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड से जुड़ी जानकारी जुटाने के साथ-साथ BSF की गतिविधियों और रेलवे से संबंधित सूचनाएं हासिल करने का आरोप है. यह भी दावा है कि वह नेपाल में रह रहे कुछ भारतीयों को कथित तौर पर अपने नेटवर्क में शामिल करने की कोशिश कर रहा था और सीधे ISI को रिपोर्ट करता था.

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पूछताछ के बाद एक और संदिग्ध को किया गया अरेस्ट

राणा रऊफ से पूछताछ के बाद STF ने कोलकाता के टॉपसिया इलाके से मोहम्मद एजाज नाम के एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया है. एजाज को भी कोर्ट में पेश किया गया है. पुलिस अब दोनों के बीच कथित कनेक्शन और नेटवर्क की जांच कर रही है. सूत्रों के मुताबिक, राणा रऊफ बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तान जाने की योजना बना रहा था. फिलहाल एजेंसियां उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उसने किन लोगों से संपर्क किया और कथित तौर पर कितनी संवेदनशील जानकारी जुटाई.

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