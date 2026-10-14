'ये घड़ियाली आंसू क्यों...', IDBI पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा तो निर्मला ने दिया जवाब

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर यूपीए सरकार के कार्यकाल में बैंकों की स्थिति को लेकर सवाल उठाए. सीतारमण ने कहा कि 2004 से समाजवादी पार्टी का समर्थन यूपीए सरकार को प्राप्त था, लेकिन उस दौरान बैंकों की बदहाल स्थिति को लेकर अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों से कोई सवाल नहीं पूछा.

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निर्मला सीतारमण ने अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए लिखा, '2004 से आपकी पार्टी का समर्थन यूपीए को प्राप्त था. यूपीए ने बैंकों को जिस बदहाल स्थिति में छोड़ दिया था, उसे देखते हुए आश्चर्य होता है कि आज आप बैंकों की बात कर रहे हैं, जबकि उस समय आपने अपने सहयोगी दलों से सवाल तक नहीं पूछा.'

'फोन बैंकिंग से बैंकों को बर्बाद किया'

वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि आज INDIA गठबंधन में शामिल दलों ने यूपीए सरकार के दौरान 'फोन बैंकिंग' और 'क्रोनी कैपिटलिज्म' के जरिए सरकारी बैंकों को नुकसान पहुंचाया था. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थन वाली यूपीए सरकार के कार्यकाल में IDBI बैंक ने ऐसे लोगों को कर्ज दिए, जिनसे मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए आज भी प्रयास करने पड़ रहे हैं.

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Shri @yadavakhilesh ji, the UPA received support from your party starting from 2004. The UPA left banks in a pathetic condition. It is strange that you are talking about banks now and didn’t question your allies, then! Your allies now in the INDI Alliance ruined public sector banks through 'phone banking' and 'crony capitalism.' During the tenure of the UPA government—backed by your party—IDBI Bank itself extended loans to individuals from whom recovering both the principal and the interest is the effort we are undertaking. It is our NDA government under PM @narendramodi that revitalized the entire banking system, including IDBI Bank, through transparent policies and the infusion of capital. Now that the banks are in a strong position, you are feigning sympathy? — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) October 14, 2026

'NDA सरकार ने बैंकिंग व्यवस्था को पुनर्जीवित किया'

निर्मला सीतारमण ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने पारदर्शी नीतियों और पूंजी निवेश के जरिए IDBI बैंक समेत पूरे बैंकिंग तंत्र को पुनर्जीवित किया है. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के प्रयासों से बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है.

'अब घड़ियाली आंसू क्यों बहा रहे हैं?'

अखिलेश यादव पर हमला जारी रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा, 'कमाल है, अब जब बैंकों की स्थिति मजबूत हो चुकी है, तो आप यह झूठी सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं? ये घड़ियाली आंसू क्यों?'

बता दें कि इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने लिखा था, 'अब तो बस सरकार का खुद को बेचना बाकी रह गया है... ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार ने अपनी दुकान बंद होती देखकर जाते-जाते सब कुछ बेचने की योजना बना ली है. सरकार ने शायद तय कर लिया है कि दुकान पर 'सीजन एंड सेल' का बोर्ड लगाकर सब कुछ बेच दिया जाए और फिर जल्दी से निकल लिया जाए.' उनके इस पोस्ट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीए सरकार के दौरान बैंकों की स्थिति और समाजवादी पार्टी के समर्थन को लेकर अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं और उन्हें घेरा है.

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