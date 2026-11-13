आज 13 नवंबर 2026 कर्क राशिफल: मन के मामलों को संतुलित रखें, व्यक्तिगत संबंध संवारें

पेशेवर योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. समय सीमा का पालन बनाए रखेंगे. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. निरंतर प्रयासों से परिणाम साधेंगे. कामकाजी गतिविधियों में सक्रियता बनाए रहें. प्रतिभा व कौशल से अवरोध हटाएंगे. लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें. नियम अनुशासन रखें. भेंटवार्ता में नियंत्रण से काम लें. स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहेंगे. मेहनत से आगे बढ़ेंगे. चर्चा में संकोच रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर संतुलित रहेंगे. व्यापार में सामंजस्य बढाएं. कर्मठता बनी रहेगी. तथ्यों पर जोर बनाए रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति रखें. सेवाक्षेत्र में अच्छा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक गतिविधियों में भूलचूक की स्थिति से बचें. खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. पेशेवर मामलों में गति आएगी. लेनदेन में स्पष्ट रहें.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह में अनदेखी से बचें. चर्चा में उतावली न करें. मन की बात कहने में विनम्रता अपनाएं. सावधानी बढ़ाए रहें. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामलों को संतुलित रखें. व्यक्तिगत संबंध संवारें. भावनात्मक से बचें. अपनों का आदर सम्मान बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- आलोचना व लापरवाही से बचें. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाएं. रोग उभर सकते हैं. दिखावे में न आएं.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मीठा चढाएं. अनुशासन बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 4, 6 और 7

शुभ रंग : पर्ल व्हाइट

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