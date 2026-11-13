जेनसन के गले की हड्डी बना अफेयर! Nvidia से इस्तीफे के बाद अब अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेशी

Nvidia के CEO पद से इस्तीफा देने के बावजूद जेनसन हुआंग की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जेनसन अब थैंक्सगिविंग से पहले अमरीकी कांग्रेस के सामने पेश होकर गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं.

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हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ब्रायन मास्ट ने गुरुवार को बताया कि जेनसन सांसदों के सामने पेश होने के लिए राजी हो गए हैं. फिलहाल तारीख तय करने के लिए बातचीत चल रही है.

ये सुनवाई शपथ के तहत (होगी और कई समितियों की संयुक्त जांच का हिस्सा होगी. मास्ट ने कहा,'वो आने के लिए सहमत हो गए हैं. हम किस दिन सुनवाई होगी, इस पर बातचीत कर रहे हैं.'

चीनी खुफिया एजेंट के साथ अफेयर

इससे पहले मास्ट और दो रिपब्लिकन सांसदों ने सिंगापुर स्थित क्लाउड कंपनी 'मेगास्पीड' की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग के साथ उनके अफेयर को लेकर बंद कमरे में ब्रीफिंग की मांग की थी. अमरीकी अधिकारियों ने एलिस हुआंग की पहचान एक संदिग्ध चीनी खुफिया एजेंट के रूप में की है.

सांसदों ने मूल रूप से 18 नवंबर को पेश होने की रिक्वेस्ट की थी और सहयोग न करने पर समन जारी करने की चेतावनी दी थी.

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सांसद अब इस बात की जांच करेंगे कि जेनसन हुआंग एलिस हुआंग के बारे में क्या जानते थे और क्या उनके संपर्कों से अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया की संवेदनशील तकनीक को कोई खतरा पैदा हुआ. इसके अलावा, विदेशी खुफिया अभियानों के खिलाफ कंपनी के सुरक्षा उपायों और चीन से जुड़े ग्राहकों और साझेदारों के साथ कंपनी के सौदों की भी जांत की जाएगी.

Nvidia के शेयर बाजार का हाल

इस विवाद के चलते एनवीडिया ने घोषणा की कि जेन्सेन हुआंग ने अध्यक्ष, CEO और बोर्ड सदस्य के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है. कंपनी ने स्थायी उत्तराधिकारी की तलाश पूरी होने तक लंबे समय से CFO रहीं कोलेट क्रेस को अंतरिम CEO नियुक्त किया है. जेनसन के इस्तीफे के बाद एनवीडिया के शेयरों में भारी गिरावट आई, हालांकि बाद में उनमें कुछ सुधार देखा गया.

ट्रंप प्रशासन के लिए भी बढ़ी चुनौती

इस पूरे मामले ने ट्रंप प्रशासन के लिए भी राजनीतिक सिरदर्द पैदा कर दिया है. डेमोक्रेट्स ने प्रशासन पर चिप निर्माता कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नरम रुख अपनाने और चीन को H200 चिप्स बेचने की अनुमति देने की कोशिशों पर सवाल उठाए हैं.

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इस बहस के केंद्र में वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक भी हैं, जिनका व्हाइट हाउस ने बचाव किया है. बुधवार को भेजे गए एक अलग सीनेट पत्र में व्हाइट हाउस और संघीय एजेंसियों से चीन को एनवीडिया के चिप निर्यात से जुड़े रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा गया है.

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