आज 13 नवंबर 2026 तुला राशिफल: अतिथि का आदर सत्कार करेंगे, भावनात्मकता बल पाएगी

सामाजिक सौहार्द बढ़ाने में आगे रहेंगे. आत्मविश्वास बना रहेगा. भाई बंधुओं संग वक्त बिताएंगे. व्यावसायिक हल निकालेंगे. पराक्रम प्रदर्शन के प्रयास बनाए रहेंगे. चर्चा संवाद में सक्रियता रखेंगे. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. सामाजिक विषयों में रुचि लेंगे. कारोबारी यात्रा हो सकती है. आलस्य का त्याग करें. व्यर्थ सूचनाओं से बचें. योग्यता का लाभ मिलेगा. वाणिज्यिक मामलों में स्थिति संवरेगी. कार्यगति तेज होगी. सहकार बढ़ेगा. संकोच दूर होगा.

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नौकरी व्यवसाय- नियम कानून बनाए रखेंगे. कार्य़विस्तार पर जोर रहेगा. विविध प्रयास बेहतर रहेंगे. कामकाजी वादा पूरा करेंगे. भेंटवार्ताएं सफल रहेंगी. कला प्रदर्शन बेहतर होगा.

धन संपत्ति- वित्तीय हितलाभ संवारेंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी दिखाएंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. आर्थिक लक्ष्यों को साधेंगे. संबंधों का लाभ उठाएंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.

प्रेम मैत्री- घरेलु मामले मध्यम रहेंगे. भेंटवार्ता लंबित रखने से बचेंगे. बंधुत्व पर फोकस रखेंगे. संबंधियों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. उत्सव में शामिल होंगे. सबको साथ लेकर आगे बढ़ें.

स्वास्थ्य मनोबल- सहयोग समर्थन बढ़ेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. संपर्क संचार बेहतर होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. भेंट बनाए रखें.

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शुभ अंक : 4, 6 और 7

शुभ रंग : ओपल व्हाइट

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