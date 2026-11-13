आज 13 नवंबर 2026 कुम्भ राशिफल: निसंकोच आगे बढ़ेंगे, विभिन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण रखेंगे

आर्थिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा. व्यवसाय संरक्षण में आगे रहेंगे. उद्योग कार्यों में उत्साह बढ़ेगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. उचित अवसर प्राप्त होंगे. उपलब्धियों को बल मिलेगा. वाणिज्यिक लाभ एवं प्रबंधन बेहतर रहेगा. प्रतियोगिता परीक्षा में आगे रहेंगे. पेशेवर प्रदर्शन में संवार आएगा. उम्मीद के अनुरूप प्रयास बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों में प्रबंधन से जु़ड़े मामलों पर फोकस बढ़ाएंगे. कार्य विस्तार पर जोर रखेंगे. मित्रों का साथ रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- करियर व कार्यक्षेत्र में समय देंगे. वित्तीय आय बढ़ेगी. कामकाजी स्थितियों का लाभ उठाएंगे. पेशेवरत कार्यों को वक्त पर पूरा करने की कोशिश बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक अनुकूलन रहेगा. स्पर्धा का भाव रखेंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. विभिन्न परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं गति पाएंगी. महत्वपूर्ण मामलों में सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- निजी संबंध संवरेंगे. मन के मामले सुखप्रद रहेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते बल पाएंगे. वातावरण संवारने में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद रुचि रखेंगे. आपसी विश्वास को बढ़ावा मिलेगा. प्रेम संबंध मजबूत बनेंगे. मित्रों को प्रभावित करेंगे. भ्रमण पर जाएंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रोग दोष दूर होंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. संवेदनशीलता बनी रहेगी. मनोबल ऊंचा रहेगा. संतुलन बढाएंगे.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें. तेजी बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 6, 7 और 8

शुभ रंग : जामुनी

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