आज 13 नवंबर 2026 धनु राशिफल: मित्र भाव में वृद्धि होगी, संवाद संचार बेहतर रहेंगे

वातावरण में अनुकूलन रहेगा. व्यक्तित्व में सरलता सौम्यता रहेगी. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. संस्कार परंपराओं पर जोर रखेंगे. कला कौशल के धनी लोगों को आकर्षक् प्रस्ताव मिलेंगे. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. सृजनात्मक कार्यों को बल मिलेगा. आधुनिक प्रयासों में सहज बने रहेंगे. रचनात्मक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. विविध मामलों में अच्छा करेंगे. लक्ष्य पर जोर रहेगा. संकोच में कमी आएगी.



नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम पाएंगे. अनुकूलन बढ़त पर रहेगा. वाणिज्य व्यवसाय में प्रभावशाली बने रहेंगे.



धन संपत्ति- आर्थिक हितलाभ संवारेंगे. कार्यक्षेत्र में उचित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण कार्य गति पाएंगे. नवीनता बढ़ेगी. वित्तीय मामलों में सामंजस्य रखेंगे. पक्ष मजबूत रहेगा.

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प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. करीबियों से मेलजोल बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से मेल मुलाकात होगी. भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. मित्रभाव में वृद्धि होगी. सकारात्मकता बनी रहेगी. संवाद संचार बेहतर रहेंगे. खुशियों को साझा करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- जीवनस्तर ऊंचा रहेगा. निजी मामलों में मिठास रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. मनोबल में वृद्धि होगी.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. नवाचार बढ़ाएं.

शुभ अंक : 3, 7 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

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