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आज 13 नवंबर 2026 वृश्चिक राशिफल: शुभता सहजता बनी रहेगी, वार्ता में सकारात्मक रहेंगे

Aaj ka Vrishchik Rashifal 13 November 2026, Scorpio Horoscope Today: अपनों का साथ पाएंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. प्रेम-स्नेह बढ़ेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. संबंध बल पाएंगे.

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scorpio horoscope
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कुल कुटुम्ब के मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. सपरिवार सुख से वक्त बिताएंगे. अपनों से तालमेल बेहतर बना रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. वाणी व्यवहार से सभी का दिल जीतेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. अतिथि का यथायोग्य सत्कार करेंगे. पैतृक एवं परंपरागत कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. श्रेष्ठ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न प्रयासों में बेहतर रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- निर्णय लेने से सहज होंगे. परिस्थितियां संवरेंगी. पेशेवर चर्चाओं में शामिल होंगे. कामकाज उमीद के अनुरूप रहेगा. शुभता सहजता बनी रहेगी. वार्ता में सकारात्मक रहेंगे.

धन संपत्ति- संपत्ति के संग्रह संरक्षण पर जोर रहेगा. खानपान में आगे रहेंगे. सुख वैभव में वृदिध होगी. वाणिज्यिक प्रबंधन संवारेंगे. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. व्यवसाय पर ध्यान देंगे.

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प्रेम मैत्री- निजी मामले अनुकूल रहेंगे. अपनों का साथ पाएंगे. परिजनों का भरोसा जीतेंगे. प्रेम-स्नेह बढ़ेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सबका आदर सम्मान रखेंगे. प्रिय से भेंट होगी. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. संबंध बल पाएंगे.

स्वारथ्य मनोबल- उमंग उत्साह बढ़ेगा. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व संवारेंगे. स्वास्थ्य पर फोकस रखेंगे. खानपान पर जोर रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न का भोग लगाएं. व्यक्तित्व संवारें.

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शुभ अंक : 6, 7 और 9

शुभ रंग : रेड रोज

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