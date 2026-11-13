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आज 13 नवंबर 2026 मकर राशिफल: उधार के लेनदेन से बचें, जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें

Aaj ka Makar Rashifal 13 November 2026, Capricorn Horoscope Today: स्वजनों की बातों को अनदेखा न करें. संबंधों में सावधान रहेंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य दिखाएं. प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में अन्य की कमियों को नजरअंदाज करें. अपनों से सरप्राइज मिल सकती है.

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capricorn horoscope
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बजट की अनदेखी न करें. कामकाजी प्रयासों में धैर्य से काम लें. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएं. न्यायिक मामलों पर फोकस रखें. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. वादविवाद में न पड़ें. आर्थिक मामलों में सजग रहें. रिश्तों संबंधों में सुधार के प्रयास बढ़ाएंगे. निवेश नियंत्रित बनाए रखें. विदेश के मामलों पर जोर रहेगा. सूझबूझ से आगे बढ़ें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. खर्च के प्रति लापरवाही न बरतें. वित्तीय दबाव रह सकता है.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में ढिलाई से बचें. पेशेवर यात्राएं बनी रह सकती हैं. भेंटवार्ता में सावधान रहें. सेवाकार्यों में व्यस्तता रहेगी. विविध गतिविधियों में विरोधियों दूरी बनाए रहें.

धन संपत्ति- वित्तीय लेनदेन में स्पष्टता रखें. निरंतरता व अनुशासन बढ़ाएं. जिम्मेदारियों को सहजता से निभाएं. उधार के लेनदेन से बचें. जोखिमपूर्ण प्रयासों को टालें.

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प्रेम मैत्री- विनम्रता व विवेक बनाए रहें. रिश्तों में सहज रहें. स्वजनों की बातों को अनदेखा न करें. संबंधों में सावधान रहेंगे. प्रेम स्नेह में धैर्य दिखाएं. प्रियजनों को उपहार दे सकते हैं. व्यक्तिगत संबंधों में अन्य की कमियों को नजरअंदाज करें. अपनों से सरप्राइज मिल सकती है.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मनियंत्रण बनाए रखें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. भावावेश में निर्णय न लें. स्वास्थ्य पर ध्यान दें. रहन सहन सहज होगा.

आज का उपाय: राक्षसों का वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न चढ़ाएं.

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शुभ अंक : 4, 6, 7 और 8

शुभ रंग : रॉयल ब्लू

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